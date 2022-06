MTV seuraa: Red Bull -tähdellä heti erikoisia vaikeuksia – yllätyksiä Kanadan GP:n aika-ajoissa?

Q1:

Kello 23.01: Sergio Pérezillä on heti pienimuotoisia vaikeuksia, kun Red Bull ei ole kääntyä varikolla. Auto jumiutuu varikonreunuksen viereen, ja tallin henkilökunta joutuu auttamaan Pérezin menopeliä taaksepäin, jotta "Checo" pääsee radalle.

Kello 23.00: Aika-ajot ovat käynnistyneet. Valtteri Bottas ampaisee Alfa Romeolla ensimmäisenä radalle. Kuskien alla on märän kelin renkaat.

Kello 22.55: Tuoreet tiedot kertovat radan todella olevan yhä märkä. Ilman lämpötila on vain 12 asteen kieppeillä.

Kello 22.52: Valtteri Bottas ei saanut perjantaina toisissa harjoituksissa ajettua yhtään aikakierrosta Alfa Romeonsa elektroniikkaongelman vuoksi. Kolmansissa treeneissä suomalainen sijoittui 11:nneksi juuri tallikaverinsa Guanyu Zhoun edelle. Märkä rata voi kuitenkin olla Alfa Romeonkin mahdollisuus, ja Bottas on ennenkin tällä kaudella kairannut kelpo tulosta harjoitusten vaikeuksien jälkeen.

Kello 22.49: Historian saatossa eniten Kanadan GP:n paalupaikkoja on Michael Schumacherilla ja Lewis Hamiltonilla, kummallakin kuusi. Sebastian Vettelillä Kanadan paaluja on viisi.

Kello 22.36: Seitsenkertaisella maailmanmestarilla Lewis Hamiltonilla on ollut vaikeaa läpi viikonlopun. Brittitähti on valitellut pitkin kautta Mercedeksen pomppimisesta, joka on aiheuttanut hänelle kovien selkäkipujen lisäksi päänsärkyjä. Hamilton ei ole saanut autoa hanskaansa Montrealissakaan harjoitusten aikana.