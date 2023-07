MTV oikeudessa: Jengitaustaista miestä syytetään taposta ja kahdesta tapon yrityksestä Lahdessa – tuomittu aiemmin konepistoolilla ammutusta luotisuihkusta kerrostaloon

MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä.

Poliisi on aiemmin kertonut, että Lahden Mariankadulla sijaitsevan kerostalon porraskäytävästä löytyi kuollut mies. Poliisi oli saanut hätäkeskukselta hälytyksen tapahtuneesta aamuyöllä hieman ennen kello kolmea.

MTV Uutisten tietojen mukaan uhri oli kolmekymppinen mies, joka oli vapautunut muutamaa viikkoa ennen kuolemaansa vankilasta.

Poliisin mukaan rapussa oli ammuttu useampi laukaus. Ampumistilanteessa oli läsnä kuolonuhrin lisäksi kaksi muutakin henkilöä, joiden osalta 35-vuotiasta epäillään tapon yrityksistä.

Mies on ollut vangittuna huhtikuun alusta lähtien.

Epäillyllä jengitaustaa

Poliisi ei ole kommentoinut, tunsivatko epäilty ja uhri toisensa. MTV Uutisten tietojen mukaan miehet olivat tuttavia keskenään.

MTV Uutisten tietojen mukaan epäillyllä on jengitaustaa ja hän on kuulunut aiemmin rikollisjärjestö United Brotherhoodiin (UB). Miehellä on edelleen vahvat kytkyt eri rikollisjengien jäseniin.

Epäillyllä on myös väkivaltataustaa ja hänet tunnetaan Lahdessa epävakaasta ja aggressiivisesta käytöksestä. MTV Uutisten tietojen mukaan rappukäytäväammuskelua edelsi parin viikon jakso, jolloin epäilty käyttäytyi erittäin uhkaavasti useita ihmisiä kohtaan ja käytti huomattavan rankasti päihteitä.

MTV:n tietojen mukaan epäilty kävi uhkailemassa muitakin ihmisiä aseella kaupungilla, ennen kuin illanvietto päättyi kolmekymppisen miehen kuolemaan rappukäytävässä.

0:20 Poliisi julkaisi kesällä 2018 videon konepistooliampumisesta, joka oli tallentunut valvontakameraan.

Ammuskelua konepistoolilla

MTV Uutisten tietojen mukaan epäillyllä on rankka rikostausta. Vuonna 2019 mies tuomittiin muiden muassa tapon yrityksestä 5 vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankeuteen.

Kyseinen tapahtuma sai alkunsa kesäkuussa 2018, kun mies päätti kertomansa mukaan kostaa tuttavansa raiskauksen. Hän varustautui konepistoolilla tarkoituksenaan ampua raiskaajan autoa.

Mutta jostain syystä mies menikin raiskaajaa puolustaneen henkilön osoitteeseen Lahden Kasakkamäkeen ja väijyi tätä kulman takana. Mies tulitti konepistoolilla kerrostalon kellarin ovea, josta oli tulossa ulos yksi henkilö.

Kyseinen henkilö ehti vetäytyä takaisin kerrostalon sisätiloihin suojaan, eikä kukaan loukkaantunut ampumisessa.

"YES YOU CAN"

Poliisi etsi ampujaa valvontakameran kuvien avulla. Tämä nosti jutun otsikoihin, sillä ampuja oli tallenteiden mukaan pukeutunut college-paitaan, jonka selässä luki isoilla kirjaimilla "YES YOU CAN".