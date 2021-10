Tämä kaikki Pernon "poikkeuksellisen kylmäverisestä" kaksoismurhasta tiedetään nyt – taustalla riita 20 euron bensarahasta

Tapauksen tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Kristiina Kontion mukaan kyse on poikkeuksellisen kylmäverisestä tapahtumasarjasta.

Esitutkinnan aikana on poliisin mukaan kertynyt satoja sivuja erilaista kuulustelu- ja oheismateriaalia. Lisäksi tapauksessa käytiin ensimmäistä kertaa Suomessa 3D-tekniikkaa verijälkien lähtöalueen määrittämisessä.

Riita 20 eurosta

Tutkinnanjohtajan mukaan epäilty ei myöskään ole kuulusteluissa osannut selittää tekoaan. Hän on poliisin mukaan "ollut harmissaan" ja itsekin ihmetellyt, miten näin on päässyt käymään. Varsinaisesta katumuksesta ei tutkinnanjohtajan mukaan voida puhua.

– He olivat kuitenkin tämän jälkeen sopineet tapaamisen. Epäilty otti mukaansa aseen, ajoi paikalle ja meni odottamaan aseen kanssa uhria kerrostalon kulmalle. Ennen kello 4 aamuyöllä hän laittoi viestin uhrille. Uhri tuli ulos rappukäytävästä ja mies ampui. Luoti hipaisi päätä, ja uhri pääsi pakenemaan taloon sisälle. Samalla alaovi meni lukkoon, poliisi kertoo.

Epäilty käytti haulikkoa. Kyse on miehen sukulaisten hallussa olleesta perikunnan omistamasta aseesta, jonka hallussapitoon epäillyllä ei ollut lupaa. Poliisin mukaan miehellä ei ollut mukanaan muita aseita haulikon ja puukon lisäksi.

Käytti haulikkoa

Epäilty on kuulusteluissa kiistänyt etsineensä muita asunnossa olleita tai sen, että hänen tarkoituksenaan olisi ollut surmata heidät. Asunnossa kiertelyn jälkeen mies oli ampunut 27-vuotiasta kaveriaan vielä toisenkin kerran.

Huumeita ja lääkkeitä

Epäillyn öinen ajomatka Turkuun on tallentunut tieliikennekameroihin. Hän oli ajanut surmatalolle noin tunnin ajomatkan päästä. Poliisi ei sivullisten yksityisyydensuojaan liittyvistä syistä kerro, missä mies oli oleillut ennen uhrin asunnolle saapumista.

– Haluamme kunnioittaa epäillyn omaisia, jotka eivät tekoon suoranaisesti liity. Emme kerro, mistä epäilty on lähtenyt ajamaan paikalle, tutkinnanjohtaja kertoi tiedotustilaisuudessa.

Ampujalla on ollut vakituinen osoite Kouvolassa. Hän on ollut vangittuna huhtikuun alusta alkaen. Hänet määrättiin kesäkuussa mielentilatutkimukseen. Poliisi ei kommentoinut, missä vaiheessa mielentilatutkimus tällä hetkellä on.