MTV:n rikostoimittaja selvitti Suomeen luikahtaneen Rusich-sotilaspomon taustat minuuteissa – kysyimme Maahanmuuttovirastolta, onko googlaaminen heillä kielletty keino

Haahtela vahvistaa MTV Uutisille, että Voislav Tordenille myönnettiin vuodeksi oleskelulupa Suomesta puolison opiskelun perusteella. Mies on syntymänimeltään Jan Petrovski ja häntä epäillään Itä-Ukrainassa vuosina 2014 ja 2015 tapahtuneista sotarikoksista.

– Tämä on valitettava tilanne. Tässä on tapahtunut poikkeustilanne, jonka syitä olemme selvittäneet. Tämä on yksittäistapaus, joka erittäin epätodennäköisesti toistuu, Haahtela kertoo.