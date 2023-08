Soldiers of Odin- ja uusnatsikytkös: Tämä tiedetään Suomessa kiinniotetusta Wagneriin liitetyn sotajoukon johtajasta – "En koskaan halunnut olla tavallinen ihminen"

Epäilty on käräjäoikeuden tietojen mukaan syntynyt vuonna 1987 Leningradissa.

EU-pakotelistojen mukaan, hän on toiminut venäläisen Rusich-sotilasryhmän johtajana ja komentajana. Kyseisen ryhmän jäseniä on syytetty myös julmuuksista kiinniotettuja ukrainalaisia sotilaita kohtaan. Lisäksi kyseisellä ryhmällä on yhteyksiä palkkasotilasryhmä Wagneriin.