Itä-Ukrainassa tapahtuneista terrorismirikoksista epäilty venäläismies kiinni Suomessa – puolustusministeri Häkkäsen mukaan asiaan suhtauduttava vakavasti

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan täytyy suhtautua erittäin vakavasti ja huolellisesti siihen, että yksi venäläisen Rusich-joukkojen johtajista on otettu kiinni Suomessa. Häkkänen sanoo, että viranomaiset nyt selvittävät ja hoitavat asiaa.



– Tiedetään, että lähivuosina ja lähitulevaisuudessa tulee olemaan yhä enemmän väestöliikehdintää Euroopassa erityisesti tietysti Venäjän suunnasta. Näiden kaikkien henkilöiden osalta täytyy olla erityisen tarkka taustoista, Häkkänen sanoo STT:lle.



Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään Itä-Ukrainassa tapahtuneista terrorismirikoksista epäillyn venäläismiehen säilöönottoa.



Käräjäoikeuden julkisten tietojen mukaan 36-vuotiasta miestä epäillään terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta ja terroristiryhmän toiminnan muusta tukemisesta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuoden 2014 kesäkuun ja vuoden 2015 elokuun välillä Luhanskin ja Donetskin alueilla.



Käräjäoikeuden tietojen mukaan mies tunnettiin aiemmin nimellä Jan Igorevitsh Petrovski, mutta nykyisin hän käyttää nimeä Voislav Torden.



Mies löytyy aiemmalla nimellään EU:n pakotelistalta. Pakotelistan mukaan hän on toiminut venäläisen Rusich-sotilasryhmän johtajana ja komentajana. Kyseisen ryhmän jäseniä on syytetty myös julmuuksista kiinniotettuja ukrainalaisia sotilaita kohtaan.



Häkkänen ei ota kantaa siihen, onko Venäjä jollain tavalla reagoinut tilanteeseen. Hän sanoo, että Suomessa ollaan hyvin tietoisia siitä, minkälaisia haasteita Venäjän levottomuudet sekä Ukrainan sotatilanne voivat aiheuttaa väestöliikehdinnässä ja rajaturvallisuudessa.



– Suomessa on tällä hetkellä hyvä lainsäädäntö ja viranomaiset ovat varautuneet kaikkeen. Jos tarve vaatii, lakia täsmennetään, mutta tällä hetkellä tilanne on viranomaisten hallinnassa, ja tilanne selvitetään perin pohjin.