Oikeusavustaja MTV:lle: Kiinniotettu Rusich-johtaja saapui Suomeen oleskeluluvalla perheensä kanssa

Käräjäoikeuden tietojen mukaan mies tunnettiin aiemmin nimellä Jan Igorevitsh Petrovski , mutta nykyisin hän käyttää nimeä Voislav Torden . MTV Uutisten tietojen mukaan hän on yksi venäläisen Rusich-joukkojen johtajista. Rusichilla on kytköksiä palkkasotilasyhtiö Wagneriin.

Malgina kertoo MTV Uutisille, että Tordenilla on puoliso, joka oli päässyt opiskelemaan Suomeen ja lapset olivat päässeet kouluun. Torden oli saapunut Suomeen 19.7.2023 Suomen myöntämällä oleskeluluvalla. Hänet oli pidätetty seuraavana päivänä.

– Torden sanoo, että hän on pohjoismaalainen ihminen, eli hänellä on sukujuuret Norjasta. Hän on valmis kantamaan seuraamuksia omista teoiosta, mutta hän ei missään nimessä kannata terrorismia eikä hän ole syyllistynyt terrorismitoimintaan.