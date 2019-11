Suomi ei myöntänyt turvapaikkaa, mies ammuttiin Irakissa – kansanedustaja varoittaa: "Järjestelmämme on tilanteessa, johon ei voi luottaa"

Katso koko keskustelu videolta: Onko riski, että lisää vastaavia kuolemantapauksia on tulossa?

Kyllönen: Muutoksia järjestelmässä, laissa ja asenteissa

– Kyllähän tämä herättää surun ja huolen siitä, että järjestelmämme on tällä hetkellä tilanteessa, johon ei voi luottaa. Se ei toimi sen perustuslain mukaan, johon olemme sitoutuneet, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen aamun Huomenta Suomessa.

– Totta kai taustalla on muutoksia meidän järjestelmässä, muutoksia meidän lainsäädännössä ja muutoksia meidän arvopohjassa ja keskustelupohjassa, millä tavalla maahanmuuttoon, pakolaisuuteen ja turvapaikanhakijoihin yleisesti suhtaudutaan.

Kai Mykkänen sanoo, että Suomesta käsin on erittäin vaikea todentaa se, milloin näyttö henkilökohtaisen vainon uhasta on riittävä.

Arviointi kaukaa Suomesta vaikeaa

Entinen sisäministeri Mykkänen korostaa, että Suomesta käsin on hyvin vaikea arvioida kaikkien turvapaikanhakijoiden oikeaa tilannetta. Hän toimi edellisen hallituksen aikana sisäministerinä vuosina 2018-2019.

– Luulen kyllä, että ne lainsäädäntömuutokset, joita on tehty viiden viimeisen vuoden aikana lähinnä valitusaikojen nopeuttamisessa ja humanitaarinen suojelu, johon on vedottu hyvin vähän, sen poistaminen, eivät olisi tulleet kyseeseen tässä tapauksessa.

– Enemmän tämä kertoo siitä, kuinka hirvittävän vaikea paikka maahanmuuttovirastolla ja hallinto-oikeuksilla on arvioida oikein tapauksia. Maa on joka tapauksessa erittäin vaarallinen, niin milloin näyttö siitä henkilökohtaisen vainon uhasta on riittävä?