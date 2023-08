Petteri Orpo Ylelle uusnatseihin yhdistetyn venäläisjoukon johtajan kiinniotosta Suomessa: Järjestelmämme toimii, mutta tämä on erittäin vakava uhka

– Järjestelmämme toimii, koska saimme hänet kiinni. Mutta hänellä on ollut ilmeisesti eri henkilöllisyyksiä (päästyään maahan Norjasta), Orpo kommentoi.

Orpon mukaan Suomessa on yksi maailman tehokkaimmista rajavalvonnoista, mutta kyseinen tapaus on esimerkki, missä pitää olla varuillaan ja valppaana.

– Jos Venäjä hajoaa, täytyy olla vielä valppaampi. Tämä on erittäin vakava uhka, Orpo kommentoi mahdollisuutta, onko Suomeen tulossa rajan takaa muitakin vaarallisia henkilöitä.

– Suomessa on hyvä tilannearvio maassa olevista riskihenkilöistä. Pitää olla tarkempi kuin normaaliaikana, kun naapurimaa käy raakaa sotaa.

Jan Petrovski on EU:n pakotelistalla

Muun muassa Sky Newsin mukaan Venäjän ulkoministeriö on sanonut olevansa tietoinen tapauksesta ja tarjoavansa miehelle konsuliapua.

Mies löytyy aiemmalla nimellään EU:n pakotelistalta. Pakotelistan mukaan hän on toiminut venäläisen Rusich-sotilasryhmän johtajana ja komentajana. Kyseisen ryhmän jäseniä on syytetty myös julmuuksista kiinni otettuja ukrainalaisia sotilaita kohtaan. Lisäksi EU:n mukaan kyseisellä ryhmällä on yhteyksiä palkkasotilasryhmä Wagneriin.