Moni mies viivyttelee lääkärille menoa, vaikka eturauhassyöpään viittaavia oireita olisi: "Sairaus on siinä mielessä salakavala, että..."

Marraskuussa on tapana kiinnittää erityistä huomiota suomalaismiesten yleisimpään syöpään, eturauhassyöpään. Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustolla kerrotaan, että eturauhassyöpään sairastuu vuosittain yli 5 000 miestä.

– Miesten on hyvä olla tietoisia eturauhassyövän yleisyydestä. Eturauhassyövän hoidon onnistumisen kannalta tärkeää on eturauhassyövän riskitekijöiden minimointi, kuten terveistä elintavoista huolehtiminen ja nopea tutkimuksiin ja hoitoihin hakeutuminen, kertoo kliinisen onkologian dosentti ja professori Timo Joensuu Docrates Syöpäsairaalasta tiedotteessa.

Kun potilas sitten hakeutuu terveydenhuoltoon, hän saa eturauhassyöpädiagnoosin nopeasti: tutkimuksen mukaan yli neljä kymmenestä sai diagnoosin alle kuukaudessa ja kolmannes 1–3 kuukauden sisällä. Kun diagnoosi on saatu, hoito aloitettiin 45 prosentissa tapauksia 1–3 kuukauden sisällä ja neljäsosalla alle kuukaudessa. Viidesosalla hoidon aloittaminen kesti 4–6 kuukautta.

Eturauhassyöpä löytyy usein sattumalta

Syöpäjärjestöjen sivustolla kerrotaan, että ikä on tärkein yksittäinen eturauhassyövän riskitekijä. Eturauhassyöpä onkin pääasiassa yli 70-vuotiaiden miesten tauti, vaikkakin se yleistyy selvästi jo 55 ikävuoden jälkeen. Alle 40-vuotiailla tauti on harvinainen, mutta tähän ei kuitenkaan pidä tuudittautua.

– Eturauhassyöpää pidetään usein vanhempien miesten sairautena, mutta se on myös työikäisten miesten yleisin syöpä. Sairaus on siinä mielessä salakavala, että se oireilee vain harvoin sairauden alkuvaiheessa, kertoo Joensuu.

Yleisimmät eturauhassyövän oireet

Yleisimmät eturauhassyövän oireet olivat tutkimuksen mukaan etenkin öisin tihentynyt virtsaamistarve, jonka nimesi 40 prosenttia vastaajista. Viidenneksellä vastaajista oli heikko tai katkeileva virtsasuihku, ja 15 prosenttia oli kokenut vaikeuksia virtsaamisen aloittamisessa tai pidättämisessä. Kahdeksalla prosentilla vastaajista oli erektiovaikeuksia. Kaikki syövästä -sivustolla kerrotaan, että levinneen eturauhassyövän yleinen oire on alaselkäkipu.

– Eturauhassyöpä on todennettavissa usein PSA-arvon selvittämisellä verikokeella sekä edelleen jatkotutkimuksilla, kuten tunnustelemalla ja hyödyntämällä ultraääni- tai magneettikuvausta. PSA-arvojen noustessa kasvaa riski sairastua eturauhassyöpään ja voimme päästä syövän jäljille ajoissa. Jokaisen yli 50-vuotiaan miehen tulee itse aktivoitua eturauhassyövän varalta. Jos lähisuvussa on havaittu samaa tautia, on seuranta hyvä aloittaa jo 40-vuotiaana, Timo Joensuu kertoo.