Kuningas Charlesin syöpä löytyi laajentuneen eturauhasen hoidoissa – näin miesten kuusi yleisintä syöpää voivat oireilla

Buckinghamin palatsi tiedotti maanantaina kuningas Charlesin sairastavan syöpää. Sairaus oli löytynyt, kun kuningasta hoidettiin sairaalassa laajentuneen eturauhasen vuoksi.

Palatsi ei ole kertonut tarkemmin, mikä syöpä on kyseessä, minkä luokan syövästä on kysymys, tai millainen ennuste on, mutta tiistaina Britannian pääministeri Rishi Sunak sanoi, että syöpä oli huomattu aikaisessa vaiheessa.

MTV Uutiset selvitti, mitkä ovat yleisempiä miesten syöpiä ja millaisiin oireisiin miesten tulisi kiinnittää huomiota.

Syöpätautien erikoislääkäri Jorma Sormunen Docrates syöpäsairaalasta kertoo, että Suomessa miesten yleisin syöpä on eturauhassyöpä, jota esiintyy vuosittain yli 5000 tapausta.

Toiseksi yleisimpiä ovat suolistosyövät, joita esiintyy miehillä vuosittain noin 2000 tapauksen verran. Kolmanneksi yleisempiä syöpiä ovat keuhkosyövät, joita diagnosoidaan vuosittain liki 2000.

Neljänneksi yleisin syöpä suomalaismiehillä on okasolusyöpä ja viidenneksi imusolmukesyöpä.

– Yli 70-vuotiailla viidenneksi yleisimmäksi syöväksi tosin nousee rakkosyöpä ja imusolmukesyövät putoavat sijalle kuusi, mutta näitä molempia löytyy vuosittain noin tuhat tapausta.

Näin miesten yleisimmät syövät oireilevat – jos oireilevat

Sormunen kertoo, että monesti syöpä diagnosoidaan oireettomana satunnaislöydöksenä.

– Se on valitettavasti yleistä, että syöpä ei aiheuta minkäänlaisia oireita.

Mikäli oireita ilmenee, tulisi miehen hakeutua hoitoon, jos huomaa jotain seuraavista asioista terveydessään.

Eturauhassyövän tyypillisimmät oireet liittyvät virtsaamiseen.

– Virtsasuihkun paineen lasku on tyypillinen oire, joka toisaalta voi liittyä myös hyvänlaatuiseen eturauhaseen liikakasvuun eli siitä ei voi suoraan päätellä sairastuneensa syöpään.

– Myös virtsan tiputtelu tai jäännösvirtsa rakossa ovat tyypillisiä eturauhassyövän oireita.

Näiden lisäksi eturauhassyöpä voi oireilla virtsatieinfektioina.

– Joskus potilaat kuvaavat tuntevansa jonkinlaista painontunnetta alavatsalla. Se voi johtua suurentuneesta eturauhasesta tai imusolmukkeista tai siitä, että rakossa on jäännösvirtsaa, Sormunen sanoo.

Katso myös video: Seksimyytit-sarjan ensimmäisessä jaksossa selvitetään, mikä on eturauhanen ja miksi miehen tulisi tutustua siihen

15:11

Moni tuntee eturauhasen vain syöpäpuheista. Seksimyytit-sarjassa seksuaalikasvattaja Joonas Pesonen kertoo, miksi eturauhasesta on hyvä tietää muutakin.

Suolistosyövän tyypillisin oire puolestaan on verinen uloste.

– Ulosteessa voi olla joko kirkasta tai mustaa verta. Joskus verta on mikroskooppisia määriä, eikä sitä voi huomata ilman laboratoriotutkimuksia.

– Suolistosyöpä löydetään usein siten, että hemoglobiiniarvon huomataan verikoetuloksista laskeneen. Ulosteen veren voi myös tutkia laboratoriotutkimuksella, Sormunen kertoo.

Toinen tyypillinen paksu- ja peräsuolen syövän oire on suolen toiminnan muuttuminen.

– Jos säännöllisesti tai tavanomaisesti toiminut suoli alkaakin toimia jotenkin eritavalla kuin aiemmin kannattaa asia tutkituttaa.

Suolen toiminnan muuttuminen voi tarkoittaa esimerkiksi ummetusta tai ulosteen löysyyttä.

– Joskus potilaat ovat kertoneet, että uloste on alkanut haista kummalliselle, Sormunen kertoo.

Keuhkosyövän ja henkitorven syöpien oireita voivat olla yskä, veriyskä, muut hengitystieoireet ja rintatuntemukset.

– Yksi tärkeä asia, mikä kannattaa pitää mielessä ovat parantumattomat hengitystieinfektiot, Sormunen muistuttaa.

– Jos yli 50-vuotiaalla potilaalla on keuhkokuume, suositellaan, että keuhkot kuvataan, kun infektio on parantunut ja infektiosta on ehditty toipua, jotta nähdään, että keuhkot ovat parantuneet kunnolla, eikä infektiota ole ylläpitämässä kasvain.

Ihon okasolusyöpä voi näkyä muutoksena iholla. Muutos voi olla haavauma tai esimerkiksi väriään tai muotoaan muuttava luomi.

– Luomi tai muu ihomuutos saattaa myös alkaa vuotamaan tai kutisemaan. Kaikki tuoreet ihon muutokset kannattaa käydä näyttämässä ihotautilääkärille, joka ottaa ihosta tarvittaessa koepalan.

Virtsarakon syövän tyypillisin oire on verinen vuoto virtsarakosta ja verinen virtsa.

– Jos virtsassa on verta, tulee sen syy aina selvittää.

Virtsarakon syöpä voi aiheuttaa myös paineentunnetta, kipua tai tyhjenemisongelmia rakkoon.

– Nämä oireet voivat toki liittyä myös eturauhassyöpään, Sormunen huomauttaa.

Imusolmukesyövästä voi kertoa suurentunut imusolmuke jossain kohtaa kehoa.

– Jos huomaa imusolmukkeensuurentuman, joka ei pienene muutamassa viikossa tai viimeistään kuukaudessa, pitää sitä käydä näyttämässä lääkärille.

Myös lisääntyneet infektiot ja kuumeilu voivat kertoa imusolmukesyövästä samoin kuin runsas yöhikoilu.

– Hikoilu voi olla niin runsasta, että joutuu esimerkiksi vaihtamaan yöpaitaa usein yhden yön aikana.

– Yöhikoilu voi tietenkin liittyä myös moneen hyvälaatuiseen vaivaan, kuten miesten vaihdevuosiin. Jos hikoilun lisäksi on infektioherkkyyttä, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen, kehottaa Sormunen.

Sormunen muistuttaa, että myös muutokset verenkuvassa voivat paljastaa imusolmukesyövän.

Kivessyöpä on yleisin nuorten miesten syöpä

Vaikka kivessyöpätapauksia todetaan Suomessa vuositasolla vain noin 150, on se nuorten miesten yleisin syöpä.

– Nuorille miehille kivesten tutkiminen on siksi tarpeen. Jos kivekseen ilmestyy jotain oudon tuntuista, kuten patti, jota ei aiemmin ole ollut, tulee se aina näyttää lääkärille, Sormunen kertoo.

– Myös kiveksen koon suureneminen voi kertoa kivessyövästä, mutta siihen voi olla myös viattomampia syitä, kuten vesikives.

Syöpäriskiin voi vaikuttaa merkittävästi elintavoilla

Sormusen mukaan elintavoilla voi vaikuttaa merkittävästi syöpäriskiin.

– Eturauhas- ja suolistosyöpäriskeissä korostuvat tupakoinnin lisäksi ylipaino ja liikkumattomuus. Näistä erityisesti vielä ylipaino korostuu riskitekijänä.

– Suolistosyöpien kohdalla puhutaan myös ruokavalioasioista. Aika merkittävänä riskitekijänä pidetään esimerkiksi punaisen lihan syömistä. Punaisen lihan saanti kannattaisi vähentää muutamaan kertaan viikossa.

Syöpätautien erikoislääkäri Jorma Sormunen kertoo, että hyvin usein syövät ovat oireettomia ja löytyvät muiden tutkimusten sivulöydöksenä.

Sormunen huomauttaa, että myös prosessoitujen lihajalosteiden käyttöä tulisi rajata kertaan viikossa.

– Kasvispainotteinen ruokavalio on hyödyksi samoin kuin kalaruoan syöminen. Välimerellisen ruokavalion noudattamisen ajatellaan jonkin verran suojaavan suolistosyöviltä.

Ihosyöpien riskiä voi pienentää merkittävästi suojaamalla ihonsa palamiselta.

– Vaikka auringon iholla tuottamasta D-vitamiinista on immunologisesti hyötyä, niin ihon polttaminen kuitenkin lisää riskiä pahanlaatuiseen syöpään.

– Erityisesti ihon polttaminen nuorella iällä ja lapsuudessa on asia, jota tulisi välttää.

Imusolmukesyöpien riskiä voivat lisätä ylipaino, sukurasite ja ikä.

– Sitten on joitain infektiosairauksia, jotka voivat lisätä riskiä sekä altistuminen säteilylle.

Onko suvussasi rinta- tai munasarjasyöpää? Saatat kantaa syöpäriskiä nostavaa geeniä

Naisten rintasyöpien taustalta tuttuja BRCA1 ja BRCA2 alttiusgeenit voivat miehillä lisätä riskiä sairastua tiettyihin syöpiin.

– Erityisesti eturauhassyövän riski nousee näiden geenien myötä. Jos perheessä on rinta- tai munasarjasyöpää tai eturauhassyöpää, on mahdollista, että taustalta löytyy myös joku harvinaisempi geenimutaatio perheessä, joka aiheuttaa riskin nousua, Sormunen kertoo.

– Jos tietää, että perheessä esiintyy näitä syöpiä, kannattaa miehelle aloittaa PSA-seuranta jo hyvissä ajoin ennen viisikymppisiä. Esimerkiksi 45-vuotiaana voisi olla hyvä aloittaa testaukset.

PSA on lyhenne sanoista prostataspesifinen antigeeni. Se on eturauhassolujen tuottama valkuaisaine, jota löytyy pieniä määriä verestä. Mitä korkeampi PSA-arvo on, sitä suurempi on eturauhassyövän mahdollisuus, kertoo Duodecim.

– Jos suvussa esiintyy paljon rinta-, munasarja- tai eturauhassyöpää, voi itsensä testauttaa myös geenimutaatioiden varalta, jos niin haluaa.

Vaikka erityistä sukurasitetta ei olisikaan, suosittelee Sormunen jokaisen miehen osallistuvan 50-vuotiaana terveystarkastukseen.

– Elimistö alkaa siinä 50-vuotiaana muuttua ja olisi hyvä tarkistaa PSA-arvon lisäksi muitakin perusarvoja, kuten kolesteroliarvo.