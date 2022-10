Tarvitseeko eturauhassyöpää sairastava välitöntä hoitoa? Tutkimus selvitti

Valtaosa pienen riskin eturauhassyöpää sairastavista pärjää hyvin, vaikka heitä ei hoideta heti diagnoosin jälkeen. Pikaista hoitoa parempi vaihtoehto on aktiivinen seuranta, joka tarkoittaa potilaan säännöllistä seuraamista ja hoitoa vasta, jos sille ilmenee tarve.

Sen sijaan yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa eturauhassyöpä on yleisin, aktiivinen seuranta pienensi riskiä menehtyä syöpään 30 vuoden seurannan aikana, minkä lisäksi miehet elivät merkittävän osan loppuelämästään ilman hoitoja ja niihin usein liittyviä haittavaikutuksia. Tämä tosin koski vain miehiä, joiden syöpä luokiteltiin pienen riskin kasvaimeksi.

Yleensä eturauhassyöpään sairastutaan 70-vuotiaana tai vanhempana ja vain 5 prosenttia potilaista on diagnoosin saadessaan alle 60-vuotiaita. Ruotsalaisten tulokset viittaavatkin siihen, että aktiivinen seuranta on hyvä ja turvallinen vaihtoehto suurimmalle osalle pienen riskin eturauhassyöpää sairastavista. Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä.