Noah Lyles juoksi oman 100 metrin alkueränsä voittoon ajalla 9,95 Tokion MM-kisoissa. Juoksun jälkeen media-alueella nähtiin kunnon Lyles-show.

Lylesin tulon stadionilta media-alueelle kuuli jo kaukaa. Kulman takaa kuului huutoa ja metakkaa, ja kurkkaus sinne vahvisti epäilyn todeksi: Noah Lyles antaa haastatteluja omaan räiskyvään tyyliinsä. Kirjottavan median haastattelupisteellä Lylesin energiataso oli edelleen katossa, kun illan isoin joukko toimittajia oli kokoontunut kuulemaan ja kuvaamaan supertähteä.

– Isoja askeleita. Keskityin kiihdytykseen. Jokaisesta vaiheesta tulee entistä parempi, Lyles sanoi kovaan ääneen viitaten välieriin ja finaaliin. Hän myös säesti sanomaansa pienillä huudahduksilla.

Lylesin juoksu oli alkuerässä rentoa ja parani loppua kohti. 100 metrin matka on yhdysvaltalaistähden mukaan loksahtanut kohdalleen vasta hiljattain.

– En ole saanut tuloksia, koska olen puristanut liikaa, ja askeleet ovat jääneet lyhyiksi. Maanantaina harjoituksissa valmentaja sanoi, että tuollaista juoksua haluan nähdä. Ajatukseni siitä juoksusta ei ollut se, että tykitän täysillä. Valmentajani sanoi, että mitä sinun tarvitseekaan tehdä (tuollaiseen juoksuun), tee sitä. Muutimme sen, ja se toimii, Lyles iloitsi.

Noah Lyles väläytteli pomppuaan ennen lähtöä./All Over Press

Vaikka Lylesin juoksu oli rentoa ja hyvännäköistä, lähtö ja kiihdytys eivät olleet vielä parasta maailmanluokkaa, sillä hän jäi omassa erässään parhaista ensimmäisen 20 metrin aikana jonkin verran. 28-vuotias hallitseva maailmanmestari kuitenkin itse piti siitä.

– Lähtö oli minun kauden parhaani. Annan siitä arvosanaksi B+, Lyles sanoo hetken mietittyään.

B+ vastaa Suomen kouluarvosana-asteikolla arvosanaa 9+.

Yleisurheilun yksi kirkkaimmista supertähdistä kantoi kentältä mukanaan paperikassia, jonka sisällön hän myös paljasti.

– Sain tällaisen lahjan ystäviltä, joita minulla on japanilaisessa mediassa, Lyles alusti.

Hän kaivoi kassista taulun, jossa oli kuva erittäin lihaksikkaasta Lylesista. Ilman taulussa olevaa tekstiä kuvaa ei olisi tunnistanut Lylesiksi, vaan pikemminkin tummaihoiseksi Arnold Schwarzeneggeriksi.

– Tämän taulun teki taiteilija, joka teki Anime-sarjan Baki. Se ei ole minun lempisarjani, mutta on erittäin hyvää animea. Tämä on todella hieno, ja taulu menee ehdottomasti palkintokaappiini, Lyles julisti.