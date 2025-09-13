Krista Tervo ja Silja Kosonen majailevat moukarinheiton kauden tilastossa sijoilla kuusi ja seitsemän. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä nimeää kaksikon Suomen todennäköisimmiksi mitalisteiksi Tokion MM-kisoissa.

Tervo ja Kosonen ovat tällä kaudella molemmat parannelleet Suomen ennätystä.

Ensin onnistui Kosonen, joka kiskaisi jo maaliskuussa Kyproksella lekansa mittaan 77.07. Tervo vastasi kesäkuussa Lahdessa seitsemän senttiä paremmalla tuloksella.

Lähtökohdat MM-taistoon ovat mainiot.

– Tämä on niin selkeästi kahden stepin kisa kuin voi olla. Ensimmäinen steppi on finaaliin pääsy ja toinen on siellä menestyminen, MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä sanoo.

Evilä näkee molempien heittäjien minimitavoitteeksi niin sanotun seitsemän heiton kisan.

– Jos hypoteettisesti kolme karsintaheittoa ja sitten seitsemän tulee siitä, että olet (finaalissa) kahdeksan parhaan joukossa, niin molemmilla on tavallaan seitsemän heiton kisa se minimitavoite, Evilä sanoo.

– Näkisin, että näillä molemmilla urheilijoilla on oikean päivän osuessa kohdalleen mahdollisuudet mitaliin, koska se mitaliolettama on tällä hetkellä varmaan 75–76 metrin välissä. Siihen on kaikki mahdollisuudet.

Nouseva trendi arvokisoissa

Molemmat moukaristit heittivät viime kesänä Pariisin olympiafinaalissa. Kosonen oli viides ja Tervo kuudes. Molemmat ovat myös hakeneet kansainvälistä kokemusta kovista moukarikisoista, mikä Evilän mukaan auttaa arvokisanäyttämöllä.

– Kaikki toimet on tehty niin, että haetaan kansainvälisiä kokemuksia. Kisataan niitä kovimpia vastaan, kanadalaisia, jenkkejä vastaan. MM-kisat ei heille tuo enää mitään ylimääräistä virittyneisyyttä, koska ne urheilijat ovat täysin samat, mitä on ollut kansainvälisissä kilpailuissa.

Kosonen on ollut kaksikosta kauden aikana tasaisemmassa vedossa. Kevään ja alkukesän piikkiheittojen jälkeen moukari on pudonnut järjestäen 72–74 metrin tasoon. Kosonen on edellisissä MM-kisoissa heittänyt sijat seitsemän ja viisi.

Tervo puolestaan on tälläkin kaudella tuskaillut epätasaisuuden kanssa. Moukari on mäjähdellyt häkkiin tai ulos sektorista turhan usein. Toisaalta vastineeksi Tervo on esittänyt kilpakumppaniaan ja hyvää ystäväänsä useammin pitkiä kaaria. Viimeksi Ruotsi-ottelussa Tukholmassa leka lensi päälle 76 metrin. Haasteena on karsinta, jossa onnistumisen on tultava kolmella heitolla.

– Siljalla on kaikki mahdollisuudet. Hän on paljon tasaisempi ja trendi on tosi hyvä. Kun ajatellaan Kristaa, niin olen koko ajan sanonut, että hän on sellainen luonnonvoima, että kun se vaan sieltä häkistä lähtee pihalle, niin se saattaa lentää ihan minne vaan. Hän Pariisin karsinnassa heitti sellaisen heiton, mikä olisi riittänyt (loppukilpailussa) mitaleille. Hänellä trendi arvokisoissa osoittaa juuri oikeeseen suuntaan, Evilä sanoo.

– Todennäköisyydet tällä moukariduolla on kaikista suurimmat. Jos se (mitali) jostain tulee, niin jompikumpi heistä sen todennäköisimmin ottaa.

Naisten moukarinheiton karsinta heitetään sunnuntaina 14. syyskuuta. Finaali on vuorossa 15. syyskuuta.

