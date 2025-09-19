Saga Vannisen valmentaja Erki Nool yllättyi suojattinsa avauspäivän tekemisestä Tokion MM-kisoissa.

Vanninen jäi ennätyssarjastaan 93 pistettä. Aidoissa tulos oli 13,44, eli 19 sadasosaa ennätyssarjaa huonompi.

– Pari lajia on yllättävää. Aitajuoksun alku oli tosi hyvä, mutta se on herkkä laji. Amerikkalainen vähän kompastui (viereisellä radalla) ja rytmi meni sekaisin. Sagalla meni myös rytmi, Nool kertasi Vannisen aitajuoksua.

Korkeudessa Vanninen sivusi kauden parastaan 180.

– Kyllä me molemmat odotimme vähintään 183, mutta korkeus oli ihan ok, Nool kommentoi.

Kuulassa Vanninen sai aikaan tuloksen 14,59 jääden kauden parhaastaan (15,81) reilusti.

– Vähän ehkä liian hitaat olivat kaksi ensimmäistä työntöä. Ei saanut vasenta kylkeä vastaan, ja meni vähän yli sormien. Viimeinen oli kohtalaisen hyvä, mutta sellainen olisi pitänyt työntää jo ensimmäisellä. Kyllä minä ennen kilpailua ajattelin, että hän työntää noin 15,20 tai 15,30, Nool sanoi.

Päivän päätöslaji oli valmentajalle isoin yllätys.

– 200 metriä oli yllättävä. Verryttely näytti vielä ennen lähtöä todella hyvältä. Viimeisellä 40 metrillä askel venyi liian pitkäksi, voima, nopeus ja vauhti putosi, Nool analysoi.

– Kaikki viimeiset harjoitukseet ovat näyttäneet paljon lupaavammalta. Olin ihan varma, että hän juoksee johonkin 23.90 tai 24,10 väliin. 200 metriä oli yllättys, Nool vielä toisti.

Huomenna vuorossa on pituus, keihäs ja 800 metriä. Vanninen on avauspäivän jälkeen sijalla kahdeksan pistein 3777.

– Kaikilla on pituudessa toistaiseksi nolla senttimetriä. Se on laji, jossa kortit voi mennä ihan uusiksi. Jos vähintään yksi oma ennätys tulee, niin voi sanoa, että ei ollut niin huono, Nool linjasi.

Vannisen haastattelun kisan jälkeen voit katsoa alla olevalta videolta.

0:51