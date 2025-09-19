400 metrin aitojen maailmanennätysmies Karsten Warholm jäi kokonaan ilman mitalia Tokion MM-finaalissa.

Warholm lähti finaaliin suurimpana mitalisuosikkina, mutta norjalaistähden kisa meni jo alkumetreillä pieleen. Aitaakin matkalla kolhinut Warholm putosi loppusuoralla lopulta viidenneksi ajalla 47,58.

Kisan voittoon juoksi Rai Benjamin (46,58). Muut mitalit menivät Alison Dos Santosille (46,84) ja Abderrahman Samballe (47,06).

Warholm kertoi kisansa suistuneen sivuraiteille jo ennen rajua aitaosumaa.

– Tunsin heti lähdössä jo pienen krampin vasemman polveni takana. Se oli kamalaa. Jo sen takia rytmini hajosi. Osuin todella pahasti kolmanteen aitaan ja kisa meni pilalle. Tuntuu kamalalta, Warholm harmitteli MTV Urheilulle.

Warholm oli yksi Norjan suurimmista mitalitoivoista MM-kisoihin lähtiessä. Epäonnistuminen oli norjalaistähdelle valtava isku.

– Se, että suoriuduin noin huonosti Norjan lippu rinnassani. Se murtaa minut. Olen todella pettynyt.