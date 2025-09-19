Saga Vanninen on Tokion MM-kisojen seitsenottelussa kahdeksantena pistein 3777. Hän on avauspäivän jälkeen ennätyssarjaansa perässä 93 pistettä.

Vanninen juoksi 100 metrin aidat aikaan 13,44, korkeudessa tuli tulos 180, kuulaa hän työnsi 14,59 ja kellotti 200 metrillä ajan 24,78.

– Tosi pettynyt olen. Mutta pitää nyt nollata se ja aloittaa huomenna uusi päivä. Vire on ihan hyväntuntuista, Vanninen kommentoi pettyneenä, mutta silti hymy huulillaan.

– Tuli kolhittua aika paljon naapuriradan kanssa aidoissa. Korkeus aika perus tämän kauden tasoa. Kuulassa oli aika paljon teknisiä virheitä. 200 metriä – En tiedä miksi se ei kulje, mutta odotin aika paljon parempaa. Ei vaan kulje niin ei kulje, Vanninen manaa.

Kuulassa tulos jäi tämän vuoden parhaastaan toista metriä. Vanninen työnsi hallissa 15,81. Hänen ennätyksensä on kuitenkin peräti 16,12.

– Lantio jää vähän taakse. Ei saa mitään nostetta siihen kuulaan. Teknisesti huonoa, Vanninen kertoo.

200 metrillä aika jäi ennätyssarjasta reilut kolme kymmenystä.

– Juoksu tuntuu ihan hyvältä, mutta ei kulje. Pitää kyllä miettiä, miksi se menee niin huonosti. Treenien perusteella odotettiin Noolin kanssa parempaa kuin tuo, Vanninen pohtii.

– Pitää nollata tämä päivä. Huomenna yritän totta kai parhaani joka lajissa, ja katsotaan mihin se riittää. Nyt mennään hotellille ja sitten nukkumaan, Vanninen suunnittelee.

Seitsenottelun avauspäivän aikataulu oli todella tiukka, kun kaikki lajit tehtiin noin neljässä tunnissa.

– Tänään mentiin niin lajista lajiin, että ei ehtinyt yhtään analysoida. Noolin kanssa vähän naurettiin, että oli laskeskeltu, että korkeutta ei hyppää kovin korkealle kukaan, kun piti heti lähteä jo kuulaan, kun viimeiset oli hypänneet. Aika tiukka aikataulu, Vanninen pohtii.

Huomenna päivä alkaa pituushypyllä.

Mitä siitä itseltäsi odotat?

– Tuon juoksun perusteella en kauhean kovaa, mutta yritetään nyt huomenna, jos ponnistus kulkisi paremmin, Vanninen sanoo.

Pätkän Saga Vannisen haastattelusta kisan jälkeen voit katsoa alla olevalta videolta.