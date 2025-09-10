MM-rallitähti yrittää mahdotonta? Vertailu Rovanperään pysäyttää – "Kaikilla ei ole välttämättä uskoa"

MM-rallitallien autojen kestävyyttä ja kuljettajien nopeutta analysoitiin perusteellisesti MTV Urheilun studiolähetyksessä Paraguyan osakilpailun yhteydessä. MM-sarjaa johtavasta Elfyn Evansista paljastui erikoinen yksityiskohta.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Chilen MM-ralli 11.–14.9. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Kuskien nopeutta rallipoluilla selvitettiin keskimääräisellä erolla pohja-aikoihin. Tilaston kolmen kärjessä komeilevat Toyotan Sebastien Ogier (0,14 sekuntia/kilometri), Kalle Rovanperä (0,24) sekä Hyundain Ott Tänak (0,28) – kaikki MM-taistossa olevia tähtiä.

MM-sarjan johtaja, Toyotan Elfyn Evans on listalla kuitenkin vasta seitsemäntenä (0,42), jopa Adrien Fourmaux’n ja Takamoto Katsutan takana.

Esimerkiksi Rovanperän keskimääräinen ero pohja-aikaan mestaruuskausillaan 2022 ja 2023 oli 0,22 sekuntia/kilometri. Tyypillisessä 300 kilometrin kisamitassa 0,2 sekuntia/kilometri tarkoittaa yhtä minuuttia.

– Evans on ajanut hyviä kisoja, mutta vauhti ei ole ollut ihan paras. Hän on napsinut hyviä pisteitä ilman keskeytyksiä. Tämä ehkä kuvastaa sitä, minkä takia kaikilla ei ole välttämättä uskoa hänen mestaruuteensa. Se huippunopeus sieltä on vähän puuttunut, asiantuntija Teemu Suninen taustoitti.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Elfyn Evans jahtaa häneltä puuttuvaa rallin maailmanmestaruutta. Hän on jäänyt MM-sarjassa neljästi hopealle vuosina 2020–2024.Toyota Gazoo Racing

Toinen asiantuntija Riku Tahko alleviivasi myös sitä, että Evans on joutunut auraamaan tietä perjantaisin viidessä kesäkauden kuudesta sorakisasta. Toisaalta tämä on tuttua hommaa monelle aiempien vuosien mestarille.

Toyota tarjoaa voittavan paketin

Tiiminä Toyota on ollut kollektiivisesti Hyundaita edellä. Sen osoittaa jo yhdeksän voittoa kauden kymmenestä kisasta.

– Hyundai on pystynyt lähes jokaisessa kisassa, varsinkin tässä kesällä, vauhdillisesti haastamaan Toyotaa, mutta ei ole saanut ehjiä kisoja. Siellä on ollut aina joku yksittäinen Hyundai-kuski, joka on pystynyt ajamaan huippunopeutta, Tahko lisää.

Luotettavuuspuolella Toyotan etumatka Hyundaihin on jo ylivoimainen. Mittarina analyysissä on käytetty maaliin ajettujen erikoiskokeiden määrää maksimista, ja Toyotan neljä kärkikuskia ovat kaikki kuuden parhaan joukossa.

– Toyotan auto on erittäin luotettava, mikä luo pohjan sille, että voit rakentaa suorituskykyä, mikä luo pohjan sille, että olet nopea. Auto tarjoaa sen paketin, Tahko summaa.

MM-sarja jatkuu Chilen osakilpailulla 11.–14. syyskuuta.

Katso kattava analyysi kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.