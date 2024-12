Rallin MM-sarjaan ensi kaudeksi kaavailtu aika-ajouudistus ei läpäissyt Kansainvälisen autoliiton ylimmän päätöksentekoelimen, Maailman moottoriurheiluneuvoston äänestystä. Kalle Rovanperälle tämä tietänee viime kauden autuuden jälkeen paluuta aiemmin tutuksi tulleeseen auramiehen rooliinsa. Rovanperän osa-aikainen viime kausi näytti, minkälainen ero lähtöpaikoista voi muodostua ja miksi MM-sarjan kärkimiehet jaksavat aina muistuttaa lähtöpaikkansa tuomasta haitasta.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Kausi 2025 käynnistyy Monte Carlossa

23. tammikuuta! Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Ensi kauden MM-rallien yhteyteen väläytettiin niin sanotun aika-ajoerikoiskokeen palauttamista. Formaatti oli käytössä viimeksi vuosina 2012–2013.

Käytännössä MM-sarjan kärkikolmikko olisi ajanut torstain testi-ek:lla lähtöpaikoista perjantaipäivälle: parhaan ajan tehnyt kuljettaja olisi saanut valita haluamansa paikan ensimmäiseksi, toiseksi tai kolmanneksi ja niin edelleen. Muut kuljettajat olisivat lähteneet tämän kolmikon perässä MM-sarjasijoitusten mukaisessa järjestyksessä.

Nyt tämä uudistus siis torpattiin, ja kaikki perjantain lähtöpaikat jaetaan vastedeskin kuljettajien MM-sarjasijoitusten mukaan samalla kaavalla kuin vuodesta 2017 lähtien.

Ensi vuonna taas täyden MM-ohjelman ajava, vuosina 2022–2023 mestaruuden voittanut Rovanperä on lähtökohtaisesti suurin mestarisuosikki. Tämän vuoksi Rovanperä on myös todennäköisin vaihtoehto perjantain ensimmäiselle lähtöpaikalle, joka varsinkin lumi- ja sorakisoissa on monesti kaikkea muuta kuin toivottu.

Osviittaa siitä, minkälaiseen vauhtiin Rovanperä ilman Neuvillenkin toistuvasti kiroamaa lähtöpaikkrarasitetta pystyy, saatiin tänä vuonna, kun hän ajoi vain seitsemän MM-rallia 13:sta.

Rovanperä starttasi perjantaipäivään neljästi kuudentena ja kolmesti seitsemäntenä, ja hän jäi näinä päivinä pohja-ajasta keskimäärin vain 0,05 sekuntia kilometrillä. Mestaruuskausilla Rovanperän vastaava ero oli 0,25 sekuntia kilometrillä. Hänen lähtöpaikkansa oli tuolloin 22 kertaa ensimmäinen, kahdesti toinen, kerran kolmas ja kerran neljäs.

Vertailun vuoksi: tänä vuonna mestaruuden voittanut ja 12 kertaa 13:sta ensimmäisenä perjantaipäivään startanneen Thierry Neuvillen ero perjantain pohja-aikoihin oli keskimäärin 0,43 sekuntia kilometrillä. Kolmannelta lähtöpaikalta perjantaipäivät aloittaneet kuljettajat jäivät pohjista keskimäärin 0,29 sekuntia kilometrillä ja kymmenen MM-rallia 13:sta ajanut Sébastien Ogier 0,13 sekuntia kilometrillä. Ogierin keskimäärinen lähtöpaikka oli neljäs.

Lähtöpaikkahyödyn tuoman vauhdinlisäyksen ansiosta Rovanperän perjantaina tekemien pohja-aikojen määrässä nähtiin ajettuihin erikoiskokeisiin suhteutettuna tuntuva 69 prosentin lisäys. Rovanperä teki tämän kauden perjantaipäivinä 19 pohja-aikaa 43 erikoiskokeelle (44%), kun mestaruuskausilla pohjia kertyi 167 erikoiskokeella kaikkiaan 44 (26%).

Kalle Rovanperän keskimääräinen ero (s/km) pohja-aikaan vuosina 2022–2023 ja 2024:

torstai: perjantai: lauantai: sunnuntai: yhteensä: 2022–2023: 0,50 0,25 0,12 0,25 0,22 2024: 0,33 0,05 0 0,20 0,07 muutos: –0,17 –0,20 –0,12 –0,05 –0,15

Rovanperän tekemien pohja-aikojen osuus kaikista ajetuista erikoiskokeista vuosina 2022–2023 ja 2024: