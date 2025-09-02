Kalle Rovanperä väläytti taas supervoimaansa – "Tämä viitta voidaan laskea vain yhden miehen harteille"

Toyotan Kalle Rovanperä on kerännyt ylivoimaisesti eniten sunnuntaipisteitä MM-rallikaudella 2025.
Rovanperän kausi on ollut sanalla sanoen haastava. Hybridiyksikön poistuminen ja Hankookin uudet renkaat olivat alkukaudella myrkkyä suomalaistähdelle. Sittemmin Rovanperä on päässyt paremmin sinuiksi nyky-yhdistelmän kanssa.
Vaikeuksista huolimatta Rovanperä on osoittanut venymiskykynsä usein sunnuntaisin.
– Kun puhutaan sunnuntain supermiehestä, niin viitta voidaan laskea vain yhden miehen harteille. Se on tietysti Kalle Rovanperä, MTV Urheilu studioemäntä Satu Tuomisto alusti aihetta MM-rallistudiossa sunnuntaina.
Paraguayssakin Rovanperä keräsi sunnuntaina kahdeksan lisäpistettä kymmenestä mahdollisesta. Rovanperän vire kisojen päätöspäivinä kertoo MTV Urheilun asiantuntijan Teemu Sunisen mielestä vauhtireservistä sekä ajotuntuman paranemisesta kohti kilpailun loppua.
– Sitten on oltu paikan edessä, missä on ollut pakko ajaa kovat sunnuntaipisteet. Kalle on pystynyt siihen venymään, Suninen toteaa.
Rovanperä kasvatti kauden sunnuntaipistepottinsa 67:een Paraguayssa. Kärkinelikon täydentävät Elfyn Evans (47), Ott Tänak (44) ja Sebastien Ogier (38).
Yksi huomionarvoinen seikka tilastossa on Ogier. Suurmestari ajoi alkukauden osa-aikakuljettajan mentaliteetilla, ja usein vain suojeli huippusijoitustaan sunnuntaisin. Kun hän ilmoittautui mestaruustaistoon, yritys oli Paraguayssa kova myös sunnuntaina.
Lisää aiheesta yllä olevalla videolla (osio kuvattu ennen Power Stagea). Aihetta kommentoivat myös Evans ja Tänak.