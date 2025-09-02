Urheilu
Kalle Rovanperä väläytti taas supervoimaansa – "Tämä viitta voidaan laskea vain yhden miehen harteille"

3:03imgKalle Rovanperä on MM-rallin sunnuntain supermies – tämä selittää suomalaistähden ylivoiman.
Julkaistu 02.09.2025 06:04
Toimittajan kuva
Ossi Karvonen

ossi.karvonen@mtv.fi

@ossikarvonen

Toyotan Kalle Rovanperä on kerännyt ylivoimaisesti eniten sunnuntaipisteitä MM-rallikaudella 2025. 

Rovanperän kausi on ollut sanalla sanoen haastava. Hybridiyksikön poistuminen ja Hankookin uudet renkaat olivat alkukaudella myrkkyä suomalaistähdelle. Sittemmin Rovanperä on päässyt paremmin sinuiksi nyky-yhdistelmän kanssa. 

Vaikeuksista huolimatta Rovanperä on osoittanut venymiskykynsä usein sunnuntaisin. 

– Kun puhutaan sunnuntain supermiehestä, niin viitta voidaan laskea vain yhden miehen harteille. Se on tietysti Kalle Rovanperä, MTV Urheilu studioemäntä Satu Tuomisto alusti aihetta MM-rallistudiossa sunnuntaina.

Lue myös: Räikeä kulissipeli satutti Kalle Rovanperää – asiantuntija: "Tilanne oli täysin optimaalinen"

Paraguayssakin Rovanperä keräsi sunnuntaina kahdeksan lisäpistettä kymmenestä mahdollisesta. Rovanperän vire kisojen päätöspäivinä kertoo MTV Urheilun asiantuntijan Teemu Sunisen mielestä vauhtireservistä sekä ajotuntuman paranemisesta kohti kilpailun loppua.    

– Sitten on oltu paikan edessä, missä on ollut pakko ajaa kovat sunnuntaipisteet. Kalle on pystynyt siihen venymään, Suninen toteaa. 

Lue myös: Tyly viesti Kalle Rovanperälle – Sebastien Ogierilta suorastaan pöyhkeä julistus

Rovanperä kasvatti kauden sunnuntaipistepottinsa 67:een Paraguayssa. Kärkinelikon täydentävät Elfyn Evans (47), Ott Tänak (44) ja Sebastien Ogier (38). 

Yksi huomionarvoinen seikka tilastossa on Ogier. Suurmestari ajoi alkukauden osa-aikakuljettajan mentaliteetilla, ja usein vain suojeli huippusijoitustaan sunnuntaisin. Kun hän ilmoittautui mestaruustaistoon, yritys oli Paraguayssa kova myös sunnuntaina.

Lisää aiheesta yllä olevalla videolla (osio kuvattu ennen Power Stagea). Aihetta kommentoivat myös Evans ja Tänak. 

