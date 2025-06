Toyotan ylivoima sokaisee – Jari-Matti Latvala teki osuvan huomion: "Kyllä he haluavat meidät lyödä"

Toyota on ollut MM-rallikauden kuudessa ensimmäisessä osakilpailussa lyömätön, mutta suorituskyvyn puolesta ero Hyundaihin on huomattavasti pienempi kuin pistetaulukkoa vilkaistaessa saattaa tuntua.

Kun mukaan laskee viime kauden viimeisen osakilpailun Japanissa, Toyotalla on menossa seitsemän kisan voittoputki. Edellista vastaavaa putkea pitää hakea niinkin kaukaa kuin vuosilta 2015–2016, joiden aikana Volkswagen voitti peräti 12 kisaa peräjälkeen.

Kuuden kisan voittoputkessa kauden alusta lukien onnistui viimeksi niin ikään Volkswagen. Tämä tapahtui vuonna 2014, jolloin saksalaistiimin voittokulku katkesi vasta kauden yhdeksännessä osakilpailussa kotimaisemissaan.

Toyota on valmistajien MM-sarjassa nyt 69 pistettä karussa Hyundaita. Vaikka ero on huomattava, se antaa jokseenkin virheellisen kuvan tallien välisistä voimasuhteista.

Kuljettajien MM-pisteissä kolmen Toyota-kuskin perässä vasta neljäntenä oleva Ott Tänak on esimerkiksi ajanut tähän mennessä eniten (30) pohja-aikoja. Tallien välillä pohja-ajat jakautuvat toki Toyotan (64) hyväksi Hyundain lukeman (47) jäädessä jonkin verran heikommaksi erityisesti Thierry Neuvillen alkukauden ongelmien myötä. Hallitseva maailmanmestari on tehnyt kuudessa ensimmäisessä kisassa vain kuusi pohja-aikaa – vähiten koko tiimistä.

Kun erikoiskokeita on tähän mennessä ajettu 114, nopein Toyota-kuljettaja on siis ollut yli puolella niistä koko joukon etevin. Nopein Hyundai-kuski on kuitenkin jäänyt pohja-ajasta keskimäärin vain 0,08 sekuntia kilometrillä.

Toiseksi nopeimpien kuljettajien välillä ero on jotakuinkin yhtä suuri; Toyotalla toiseksi nopein kuljettaja on jäänyt pohjista keskimäärin 0,32 ja Hyundailla 0,38 sekuntia kilometrillä.

Luotettavuudessa Toyota toki pesee Hyundain mennen tullen. Tästä saatiin oivallinen osoitus viikonloppuna Sardiniassa, missä olosuhteet ovat perinteisesti yhdet kauden rajuimmista.

Kaikki viisi Toyotan Rally1-kuljettajaa ajoivat maaliin ilman keskeytyksiä. Sijoitukset? Yksi, kolme, neljä, viisi ja seitsemän. Kuudenneksi kiilasi lisäksi nopeimman Rally2-kuljettajan tittelin nimiinsä vienyt, suomalaisen Printsportin Toyotalla kilpaileva Oliver Solberg.

Menestys Sardiniassa oli tähän asti kiertänyt Toyotaa melko tavalla. Vuosina 2017–2024 ajetuissa kahdeksassa edellisessä kisassa tallin saldo oli yksi voitto ja vain seitsemän (1–3–3) palkintokorokesijoitusta. Hyundailla voittoja oli vastaavalla ajanjaksolla kuusi ja palkintosijoja lähes tuplat eli 13 (6–2–5).

Toki vuonna 2019 Tänak menetti Toyotalla ajaessaan voiton viimeisellä erikoiskokeella ylivoimaisesta 26,7 sekunnin johtoasemasta ohjaustehostimen hajottua. Ykkössijan nappasi Hyundain Dani Sordo. Viime vuonna Sébastien Ogier johti kisaa 6,2 sekunnilla päätöspätkän alkaessa, mutta rengasrikko pudotti ranskalaisen Hyundailla ajaneen Tänakin taakse 0,2 sekunnin marginaalilla.

Tältä pohjalta onkin mielenkiintoista nähdä, pystyykö Toyota lyömään Hyundain myös kesäkuun lopussa Kreikassa, joka sekin on viime vuosina ollut hieman enemmän Hyundain kuin heidän heiniään. Erityisen hyvin muistissa ovat vuodet 2022 ja 2024, kun Hyundai vei Neuvillen johdolla kolmoisvoiton.

Toyotan ykkössijat ovat vuosilta 2021 ja 2023, molemmat Kalle Rovanperän ajamina.

Viime vuodet Kreikan kisa on ajettu syyskuussa, nyt se siis siirtyy keskelle kesää.

– Kuuma ralli. Samantyyppistä kuin Sardinia, mutta leveämpää, jopa ehkä vähän kivisempää. Kyllä sielläkin tulee olemaan draamaa. Sitä on aina ollut, kun Kreikkaan mennään, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala tietää.

– Siellä täytyy yrittää pitää renkaat ehjinä. Toivottavasti autot toimivat, ja ne ovat kyllä toimineet todella hyvin. Siitä saa olla iloinen.

Kun Rovanperä ja Neuville ovat viime vuosina vuorotelleet Kreikan-voitoilla, tilastojen valossa nyt olisi Rovanperän eli Toyotan vuoro voittaa. Latvala kuitenkin uskoo Hyundain uhkaavan tosissaan heidän voittoputkensa jatkoa.

– Varmasti Hyundailla motivaatio voittaa kasvaa koko ajan. Kyllä he haluavat meidät lyödä kovasti. Meidän täytyy olla valmiita siihen ja tehdä kaikki sen eteen.

– Voittaminen muuttuu koko ajan vaikeammaksi. Alkukausi on ollut niin huikea. Mutta yritetään pitää sama rytmi yllä.