Rovanperä hurjistui – MM-rallissa isot merkit ilmassa: "Kalle tajusi itsekin"

MTV Urheilun ralliasiantuntijat Jari Ketomaa ja Janne Ferm virittelevät ennakkosuosikin viittaa Kalle Rovanperän harteille Kreikan MM-osakilpailun alla.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Kreikan MM-ralli 26.–29.6.

To: EK1 klo 18.05

Pe: EK:t 2–7 klo 7.28 alkaen

La: EK:t 8–13 klo 8.22 alkaen

Su: EK:t 14–17 klo 8.03 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Kreikkaan saavutaan Toyotan ylivoiman saattelemana. Japanilaistalli on voittanut alkukauden kaikki kuusi kilpailua, ja sen kuljettajilla on MM-sarjassa kolmoisjohto – järjestyksessä Elfyn Evans, Sébastien Ogier ja Kalle Rovanperä.

Myös Akropolis-rallina tunnettu Kreikan osakilpailu on kolmas sorakisa putkeen, mutta se testaa autojen kestävyyttä vielä enemmän kuin edellisen otatus Sardiniassa.

Viime vuosina Kreikassa on ajettu syyskuun alussa. Nyt ajankohta on eri, ja lämpötila saattaa kohota ennusteiden mukaan päiväsaikaan lähes 40 asteeseen.

Entinen huippukartturi Janne Ferm mainitseekin kuumuuden ja pitkät päivät merkittävinä seikkoina. Tekniikkaa ja erityisesti renkaita koettelevat puolestaan rajut ja rutikuivat soratiet, josta puskee esiin myös peruskalliota.

Toyota on loistanut luotettavuudellaan jo pitkään. Hyundai on kokenut teknisiä huolia sitä enemmän, mutta vauhti on ollut lupaavaa. Myös Kreikassa, josta Thierry Neuvillellä on voitot vuosilta 2022 ja 2024.

– Sama trendi jatkunee, Jari Ketomaa pohtii ralliviikkoa luotettavuuden ja vauhdin osalta.

Ennakkoon ehkä mielenkiintoisin seikka on voimasuhteet perjantaina, kun Toyota-kolmikko lähtee auraamaan tietä järjestyksessä Evans–Ogier–Rovanperä perässään Hyundain Ott Tänak ja Neuville.

Ogier nousi MM-sarjassa toiseksi Sardiniassa. Rovanperä starttasi Portugalin ja Sardinian perjantaipäiviin toiselta paikalta, joten suomalaisen asetelma on nyt parempi.

– Lähtöjärjestys muuttaa kärkitaistelun dynamiikkaa. Kyllä tämä työn hankalammaksi Ogierille tekee. Tekisi mieli sanoa, että kyllä nyt pitäisi Rovanperän se kisa pystyä voittamaan tuolta paikalta, Ketomaa linjaa.

Ferm huomauttaa, että erot saattavat venähtää varsinkin perjantaina suuriksi.

– Luulen, että Ogier kärsii nyt enemmän. Uskon voimakkaasti, että perjantain jälkeen kärkikolmikossa on kaksi Hyundai-kuskia ja Rovanperä.

Toyota ei testannut Sardinian kisaa varten, mutta nyt se on kerännyt testikilometrejä. Lisäksi Portugalin ja Sardinian sorakisat antoivat tiimille hyvät pohjat kehityskohteille.

– Ei Hyundaikaan ole levännyt laakereillaan. Se jää sitten nähtäväksi, mitä he ovat keksineet, Ferm pureskelee.

Rovanperä sai jujusta kiinni

Kalle Rovanperä saavutti uransa toisen Kreikan MM-rallin voiton vuonna 2023. Hän eteni kyseisellä kaudella myös toisen kerran maailmanmestariksi.Toyota / McKlein

Kreikassa vuonna 2021 ja 2023 voittoa juhlinut Rovanperä on puhunut alkukauden aikana useasti haasteistaan saada autoa täysin mieleisekseen, erityisesti soralla. Hankookin uudet renkaat ja hybridiyksikön poistuminen ovat hieman syöneet suomalaismestarin vauhtia muihin nähden.

Lue myös: Sami Pajarilta kovaa puhetta

Ketomaa nostaa kuitenkin esiin Rovanperän huiman suorituksen Sardinian MM-rallin päätöspätkältä, jonka Toyota-tähti voitti suvereenisti 8,1 sekunnin erolla. Samalla hän varmisti myös täydet pisteet sunnuntaikisasta. Ferminkin mukaan se oli "mestarin työnnäyte".

– Olen varma, että Kalle tajusi itsekin, että kyllähän tälläkin autolla pystyy ihan kovia aikoja ajamaan, kun nykäisee niin sanotusti hanskat tarpeeksi syvälle käsiin, Ketomaa analysoi.

– Siinä näkyi ensimmäistä kertaa koko vuonna se Rovanperän ylivoimaisuus, mistä ne huippuajat tulevat. Ja kun hänen ei tarvitse kuin muutamilla erikoiskokeilla tehdä se, niin minun mielestäni hän sai jujusta Sardiniassa kiinni.

Ketomaa sanookin olevansa nyt ensi kertaa tällä kaudella kisan alla luottavainen Rovanperän voitosta.

Jos Rovanperä saa nykyauton pelittämään lempialustallaan soralla entistä paremmin Kreikassa, se olisi myrskyvaroitus muille mestarihalukkaille. Asvaltilla Rovanperä voitti jo Kanarian uutuuskisan ylivoimaiseen tapaan huhtikuussa.

Tänak vai Neuville?

Thierry Neuvillen (vas.) alkukauden parhaat tulokset ovat kaksi kolmossijaa. Ott Tänak on ollut joka kisassa kuuden joukossa ja kolmesti toinen.Hyundai Motorsports

Hyundai on jäänyt valmistajien MM-sarjassa jo 69 pisteen päähän Toyotasta, mikä on armoton ero kauden saapuessa puoliväliin.

Kuskien MM-taistossa Tänak on Hyundai-tähdistä huomattavasti puolustavaa mestari Neuvilleä paremmissa asemissa. Tänak käänsi kahdessa edellisessä kisassa kahden pisteen tappioaseman Neuvilleen nähden 25 pinnan johdoksi.

Ketomaa luottaa kaksikosta enemmän virolaiseen myös Kreikassa.

– Neuvillen suoritusvarmuus on ollut todella huono. Hän on tehnyt omia virheitä, niin siinä on turha selitellä. Hänen pitäisi parantaa, mutta epäilen sitä.

Viime vuoden huippuesityksillään Hyundai-pestin saanut Adrien Fourmaux on ollut Neuvillen tavoin vaisu alkukaudella. Monte Carlosta ranskalaiselle tuli kolmossija, mutta sen jälkeen on ropissut pettymyksiä.

Ketomaa penää Fourmaux’lta ajamista maaliin ilman virheitä. Myös Ferm nostaa tämän seikan esiin.

– Hänellä on koko ajan heilunut, niin ottaako hän nyt stepin taakse ja lähtee ajamaan niin sanotusti kolmosauton roolissa?

Kreikan MM-ralli käynnistyy testierikoiskokeella torstaina kello 8.01. Ensimmäinen kisaerikoiskoe käydään torstai-iltana kello 18.05 alkaen.