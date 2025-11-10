Tänak tiedotti sunnuntaina, että hän panostaa enemmän perhe-elämään kuluvan kauden jälkeen ja jättää täysimittaiset ralliammattilaisen tehtävät toistaiseksi . Näin Hyundai joutuu etsimään itselleen uuden kuljettajan kaudelle 2026.

– Olisiko tässä käynyt niin, että Toyota on puntaroinut Tänakin ja Oliver Solbergin välillä, ja nähnyt sitten pidemmän tähtäimen suunnitelman Solbergissa. Tämä on saattanut naulata Tänakin päätöksen, Tahko spekuloi taustapelistä.

– Tänak sai hienosti kasattua itsensä karmean viime kauden jälkeen ja lähti kuluvaan kauteen hyvällä motivaatiolla ja iskulla. Niin se vain pikkuhiljaa sitten painui. Kyllä se aika oli nyt (jättää sarja), kun voittaja-autoon ei ollut paikkaa.