Ott Tänakin ilmoitus lopettaa täysipäiväinen rallin ajaminen kauteen 2025 aiheutti erilaiset reaktiot MTV Urheilun asiantuntijoissa Riku Tahkossa ja Jari Ketomaassa.
Tänak tiedotti sunnuntaina, että hän panostaa enemmän perhe-elämään kuluvan kauden jälkeen ja jättää täysimittaiset ralliammattilaisen tehtävät toistaiseksi. Näin Hyundai joutuu etsimään itselleen uuden kuljettajan kaudelle 2026.
Asiantuntijat Tahko ja Ketomaa yllättyivät Tänakin päätöksestä, mutta eri syistä.
– Olin kaikesta aistivinani, että tämä olisi tapahtunut jo vuosi sitten, Tahko aloittaa.