Juuri nyt Avaa

Toyota kertoo suoraan ajattavansa ensi vuonna valtaosassa kisoista viittä autoa. Ogierin kohdalla puhutaan kyllä , mutta takaportti jätetään auki toteamalla perään ylimalkaisesti, että .

Todennäköistä kuitenkin on, että joulukuussa 42 vuotta täyttävälle ranskalaiselle kertyy ensi vuonnakin kisoja varsin mukava määrä. Viime vuonna hän ajoi mestaruustaisteluun innostuttuaan 10 kisaa 13:sta, tänä vuonna suonissa virtaava kilpa-autoilijan veri vetää 11 kisaan 14:stä.

Evans, Katsuta, Pajari ja Solberg ajavat kaikki tiettävästi täyden sarjan. Ogier sen sijaan on lähtökohtaisesti mukana vain osassa kilpailuista.

Ogier, Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta jatkavat Toyotalla jo seitsemänteen kauteensa. Sami Pajari tienasi tulokaskauden näytöillään ansaitusti jatkoa, ja WRC2-luokassa mestaruuden voittanut Oliver Solberg palaa Toyotan väreissä pääluokkaan vähintään yhtä ansaitusti.

Toyotan MM-rallitiimin tämänpäiväinen kuljettajajulkistus ei suuria yllätyksiä tarjonnut. Sebastien Ogierin aikeet kävivät kuitenkin selväksi, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä.

"osittaisesta ohjelmasta"

"ohjelma sisältää yli puolet kisoista"

Suomeksi: Ogier haluaa voittaa ensi vuonna joko hänet Sebastien Loebin rinnalle nostavan yhdeksännen tai hänet yksinään kaikkien aikojen tilastokärkeen nostavan kymmenennen MM-tittelin riippuen siitä, mitä vajaan kolmen viikon kuluttua Saudi-Arabiassa tapahtuu.

Toyotalla on tällä hetkellä Hyundaihin nähden musertava kalustoylivoima, ja kun sekä Kalle Rovanperä että Ott Tänak jättävät ajohommat tämän kauden jälkeen ainakin toistaiseksi muille, sarjasta poistuu kaksi Ogierin jälkeen nopeinta kuljettajaa.