Toyotan MM-rallitiimin tämänpäiväinen kuljettajajulkistus ei suuria yllätyksiä tarjonnut. Sebastien Ogierin aikeet kävivät kuitenkin selväksi, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä.
Lue myös: Sebastien Ogierin sopimuksesta merkittävä paljastus
Ogier, Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta jatkavat Toyotalla jo seitsemänteen kauteensa. Sami Pajari tienasi tulokaskauden näytöillään ansaitusti jatkoa, ja WRC2-luokassa mestaruuden voittanut Oliver Solberg palaa Toyotan väreissä pääluokkaan vähintään yhtä ansaitusti.
Evans, Katsuta, Pajari ja Solberg ajavat kaikki tiettävästi täyden sarjan. Ogier sen sijaan on lähtökohtaisesti mukana vain osassa kilpailuista.
Todennäköistä kuitenkin on, että joulukuussa 42 vuotta täyttävälle ranskalaiselle kertyy ensi vuonnakin kisoja varsin mukava määrä. Viime vuonna hän ajoi mestaruustaisteluun innostuttuaan 10 kisaa 13:sta, tänä vuonna suonissa virtaava kilpa-autoilijan veri vetää 11 kisaan 14:stä.
Toyota kertoo suoraan ajattavansa ensi vuonna valtaosassa kisoista viittä autoa. Ogierin kohdalla puhutaan kyllä , mutta takaportti jätetään auki toteamalla perään ylimalkaisesti, että .