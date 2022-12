MM-luotsille kovaa kritiikkiä ex-valmennettavalta – vastasi nyt hilpeällä kuitilla: "Nyt me suutelemme toisiamme suulle"

Puolivälierä Hollanti–Argentiina perjantaina 9.12. klo 21 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Studiolähetys käyntiin jo klo 20.

– Minun ongelmani oli valmentaja. Van Gaal on huonoin valmentaja urallani. Pystyin tekemään maaleja ja rakentamaan paikkoja, mutta hän näytti seuraavana päivänä minulle harhasyöttöni, di Maria sanoi Tyc Sportsille.

– Se, että hän kutsuu minua huonoimmaksi valmentajakseen, niin sitä ei moni ole sanonut minulle. Se on tavallisesti päinvastoin. Se on surullista. En pidä siitä, että hän sanoo niin. Sellaista on jalkapallo, josksu valmentaja joutuu tekemään ikäviä päätöksiä, van Gaal sanoi.