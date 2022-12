Lionel Messin pysäyttämiseksi erityisen suunnitelman laatinut valmentajavelho varasti show'n – tähtipelaajan pokka petti vieressä täysin

– On paljon vaikeampaa pelata hyökkäävää jalkapalloa nyt kuin 20 vuotta sitten, kun olin Ajaxin päävalmentaja. Kun kehitin puolustusvoittoisemman pelitavan 2014 (Brasilian MM-kisoihin), sain silloinkin kritiikkiä, mutta nyt puolet maailmasta pelaa niin. Jalkapallo on kehittynyt sitä kohti.

– Näissä MM-kisossa tulokset ovat olleet erittäin tiukkoja, jopa isojen maiden ja niin sanottujen pienten maiden välillä, koska tiivis puolustaminen on helpompaa kuin hyökkääminen. Mutta ei ole totta, että me vain puolustaisimme. Toivottavasti se on tullut nyt selväksi.