MM-kisapomolta kammottavaa tekstiä kuolleesta siirtotyöläisestä

Kuollut siirtotyöläinen oli ollut korjaustöissä Saudi-Arabian maajoukkueen harjoituskeskuksessa turnauksen lohkovaiheessa. The Athleticin mukaan kyse on noin nelikymppisestä filippiiniläismiehestä, jonka nimi oli Alex. Hän oli kävellyt kulkuvälineen vieressä rampilla, josta hän oli liukastunut ja pudonnut pää edellä betoniin.

Se ei ole tiedossa, oliko hän saanut sellaisia työnantajaltaan. He olivat myös yllättyneitä, että uhrin ja kuljettajan lisäksi paikalla ei ollut kolmatta työntekijää, joka on tavanomaisesti avustamassa tehtävässä. BBC kysyi aiheesta MM-kisojen pomona toimivalta Al Khaterilta asiasta.

– Meillä on käynnissä menestyksekäs MM-turnaus ja tämä on se asia, josta haluat puhua juuri nyt? Kuolema on luonnollinen osa elämää, tapahtuiko se sitten töissä tai nukkuessasi. Työntekijä kuoli, osanottomme perheelle, mutta se on outoa, että haluat kysyä tätä ensimmäisenä? MM-kisojen pomo Nasser Al Khater vastasi.