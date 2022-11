MM-kisajoukkueen pukuhuoneesta tehty löytö aiheutti raivon – "Lähettävät viestin kansanmurhasta"

Lauantaina 26.11. Ranska-Tanska klo 18 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! MM-lähetys käyntiin klo 17.30.

Serbia hävisi avausottelunsa Brasilialle 0-2 Tottenham-kärki Richarlisonin kahdella osumalla. Suuremman huomion keräsi kuitenkin sosiaalisessa mediassa levinnyt kuva, jossa näkyy Serbian pukuhuoneeseen ripustettu lippu. Lipussa oli Kosovon kartta, joka oli värjätty Serbian lipun värein ja siihen oli lisätty teksti: "Me emme luovuta".

Kosovo itsenäistyi Serbiasta vuonna 2008, mutta Serbia ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä. Serbialaisten teko on aiheuttanut raivoa muun muassa Kosovon päättäjissä sekä maan jalkapalloliitossa. Kosovon urheiluministeri Hajrulla Ceku kutsui tapahtunutta häpeälliseksi teoksi.

– Se on vihamielistä sekä ksenofobiaa ja he lähettävät Kosovolle viestin kansanmurhasta käyttäen jalkapallon MM-kisoja alustana. Odotamme Fifalta kunnollisia toimia, sillä Kosovon jalkapalloliitto on Fifan ja Uefan täysimääräinen jäsen, Ceku kirjoitti Twitterissä.