MM-hiihtojen kohunimi Perttu Hyvärinen tunnustaa olevansa koukussa – "Ihan pikkupoikia kolmestaan"

Hyvärinen, 31, on murtautunut viimeisen kahden kauden aikana ainakin ajoittain lähelle maailman huippua. Parastaan hän on esittänyt arvokisoissa.

Otsikoihin Hyvärinen on noussut kuitenkin näyttävimmin yhdistelmäkisan jälkeisten tapahtumien takia. Hän rikkoi tuolloin Suomen hiihtoliiton urheilijasopimusta esittelemällä median edessä henkilökohtaista sponsoriaan turhan näyttävästi .

Ihanaa kihinää

Latujen herrasmiehenä tunnetun Hyvärisen katsotaan muuttuneen. Hän tunnustaa, että uudella taustatiimillä – manageri Olli-Pekka "Lelu" Ojansivu ja hyvä ystävä Akseli Muraja – on ollut vaikutuksensa.

– Joku voi sanoa, että olen muuttunut myös urheilijana, mutta ehkä se, mitä Lelu on minulle opettanut, on ollut se, että olen vain enemmän oma itseni. Nauttia tästä.

Ojansivu on Suomen lentopallomaajoukkueen entinen monivuotinen huippupelaaja. Suupaltti on tehnyt oman osansa hämmentäessään kohutapauksen ympärillä.

– Ehkä tuohon olisi hauska joskus myöhemminkin (palata). Sisällöntuotanto, miksei vaikka käsikirjoittajana tai näyttelijänä toimiminen…se on ollut tosi hauskaa.

Saimi Airaksinen/All Over Press

Saimi Airaksinen/All Over Press

Kolmikon yhteispeli on paljon muutakin kuin työtä.

– Sitten kun olen Akselille tai Lelulle saanut esittää ajatuksen, niin sen jälkeinen kihinä meillä kolmella äijällä on ollut ihanaa. Sitten kun Akseli on lähettänyt kuvauspäivän jälkeen ensimmäisen vedoksen jostakin videosta, niin mikään ei ole ollut niin hienoa tuntemuksena, kuin se, että olemme olleet ihan pikkupoikia kolmestaan. Se kuulostaa ihan typerälle, mutta se on ollut tosi mukavaa, Hyvärinen kertaa.