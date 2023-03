Nyt puhutaan suomalaisesta mitalitaistelusta – hiihtolupaus todella kovaan paikkaan? "Pakko mennä riskillä"

Anttola vai Lindholm?

– Anttolalta hieno hiihto raskaassa maastossa. Nuori poika tietää nyt, että ero maailman kärkeen absoluuttisesti kovassa maastossa maailmanmestaruuskilpailuissa viidellätoista kilometrillä on kaksi minuuttia. Sitä on hyvä lähteä nipistelemään vuosi kerrallaan.

Isometsä pohtii perään, että kyse on arvokisaviestistä ja Anttola on vasta 20-vuotias nuorukainen ja 25-vuotiaalla Lindholmilla on enemmän kokemusta.

"Ei millään muulla kokoonpanolla oikein olla mitalitaistelussa"

– Meillä on tällä hetkellä se tilanne, että on pakko mennä riskillä. Hakola on pieni riski ja Anttola on pieni riski, kun lähdetään hiihtämään todella kovaan paikkaan. Hakola ei ole niinkään henkisesti riski, vaan sitä kautta, mikä hänen kuntotilanteensa on. Ei me kuitenkaan millään muulla kokoonpanolla oikein olla mitalitaistelussa.