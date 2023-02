Kommentti: MM-hiihtojen tapaus Hyvärinen kuitattiin hauskana häröilynä, mutta kävikö kenelläkään mielessä kuusinumeroinen hintalappu?

Hyvärinen tiesi varmasti rikkovansa Hiihtoliiton ja maajoukkueurheilijoiden välistä sopimusta, kun hän asteli tv-kameroiden eteen Planicassa perjantaina . Hiihtoliiton johdosta vahvistettiinkin nopeasti, että herrasmiehenä tunnettu Hyvärinen ylitti tällä kertaa rajan. Asia on osapuolten mukaan jo loppuunkäsitelty.

Sosiaalisessa mediassa Hyvärisen heittäytymistä on ylistetty. Innovatiiviseksi kehuttu räväytys epäilemättä toimi, sillä Hyvärisen henkilökohtainen sponsori sai huimaa näkyvyyttä – ja kaikki tämä 3 000 euron sakkosanktiolla, jos ja kun osapuolet päätyivät keskustelujen jälkeen urheilijasopimuksessa mainittuun summaan.

Hyvärisen manageri, sanavalmis entinen maajoukkuelentopalloilija Olli-Pekka "Lelu" Ojansivu on heittänyt vettä kiukaalle eri medioissa.

Tällaisissa tapauksissa Hiihtoliitto jää puun ja kuoren väliin. Yleinen mielipide on nopeasti se, että liitto estää urheilijoidensa nerokkaiksi kokemat mainoskikat ja vaatii näkyvyyttä ainoastaan omille sponsoreilleen. Se ei kuitenkaan kiellä urheilijoiden omia mainoksia esimerkiksi suksissa, hiihtokäsineissä ja -laseissa.

Vastaavissa kohuissa on myös valtava, hyvin vähälle huomiolle jäänyt potentiaalinen ongelma. Jos urheilija X esittelee maajoukkuetapahtumissa omaa sponsoriaan kielletyllä tavalla, Hiihtoliiton konttorilla voi pirahtaa puhelin. Toisessa päässä on liiton oman yhteistyökumppanin, pahimmassa tapauksessa urheilija X:n sponsorin kanssa samalla alalla toimivan yrityksen, edustaja, jonka mitta on tullut täyteen sponsoripelleilystä.