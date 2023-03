20-vuotias suomalaislupaus hyppää MM-ladulle – säväyttääkö Hyvärinen? MTV seuraa

Kello 12.46: MTV Urheilun toimittaja Ossi Karvonen kertoo tuoreeltaan Planican oloista kilpailun alla: Aamupäivällä on nähty hyvin kevyttä lumisadetta, joka on nyt lakannut. Suuresta lumikertymystä ei voi puhua. Lämpötila on nollan tienoilla, ehkä hieman plussan puolella. Kisan ajaksi on luvassa tasainen olosuhde ainakin ennusteen mukaan.