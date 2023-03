Tässä Suomen nelikko MM-viestiin – mysteerimies ladulle, nuorukainen hurjaan kyytiin

Nelikosta muut ovat kokeneita arvokisa- ja viestihiihtäjiä, mutta 20-vuotiaalla Anttolalla on alla vasta yksi startti aikuisten arvokisoissa. Tuore nuorten maailmanmestari säväytti 24. sijallaan 15 kilometrin vapaan väliaikalähdössä keskiviikkona .

Suomen viestijoukkueessa on ennakolta myös yksi iso kysymysmerkki. Ristomatti Hakolalla on alla erittäin rikkonainen kausi, ja hän on hiihtänyt sesongilla vain neljä kilpailua – viimeksi tammikuun lopussa. Hakolaa ja hänen kuntoaan voi siis hyvällä syyllä luonnehtia mysteeriksi.