Jonna Sundling tuomitsee Norjan tähden toimet

Maailmanmestaruuden voittanut ruotsalaishiihtäjä Jonna Sundling tuomitsee Norjan Kristine Stavås Skistadin toimet Trondheimin sprinttifinaalissa.

Jonna Sundling oli kahminut edellisvuosien henkilökohtaiset arvokisasprintit järjestään nimiinsä: maailmanmestaruudet olivat napsuneet Oberstdorfista 2021 ja Planicasta 2023 ja välissä hän oli voittanut olympiakultaa Pekingissä.

Kultakulkuaan ruotsalainen lähti jatkamaan viime talvena Trondheimin MM-karkeloissa. Lisälatinkia toi, kun hän näki ennen vapaan hiihtotavan sprinttifinaalin alkua valkokankaalla Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaan.

– Ajattelin, että hitto vieköön, nyt minun täytyy kyllä hiihtää kovaa, en voi nolata itseäni kuninkaan edessä, Sundling sanoi Aftonbladetin mukaan Sommar i P1 -ohjelmassa.

1:01 MTV Urheilu kuvasi: näin Näin Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa saapui Trondheimin MM-stadionille.

Sivakointia kirkkaimpaan jalometalliin ei ollut tekemässä helpoksi Kristine Stavås Skistad. Norjan tähti ampaisi paukusta kärkeen ja peippaili sen jälkeen kyseenalaisesti, blokkaillen ohitusta hakenutta Sundlingia.

– Tilanne on vähän hassu. Pääkilpailijani tuntuu keskittyvän enemmän minuun kuin omaan tekemiseensä.

– Se antaa minulle yliotteen tunteen, Sundling kertasi.

Loppuun asti norjalaisen peli ei kanna. Sundling sauvoo ohi ja voittaa jälleen yhden arvokisasprintin.

– Jälkikäteen minun on vaikea ymmärtää, ettei häntä rangaistu varoituksella toiminnastaan. Siinä hetkessä se ei kuitenkaan vaivannut minua.

Sundling kahmi Trondheimissa lopulta neljä mitalia: kultaa sprintin lisäksi parisprintissä ja naisten viestissä sekä pronssia yhdistelmäkilpailussa. Skistadille tuli sprintin hopea.

Sundling on kaikkiaan voittanut urallaan seitsemän maailmanmestaruutta.