Jonna Sundling tuomitsee Norjan tähden toimet

Trondheim MM-sprintti mitalistit
Jonna Sundling (oik.) hymyili sprintin maailmanmestarina Trondheimissa. Kristine Stavås Skistad jäi hopealle.
Julkaistu 10.08.2025 08:16
Toimittajan kuva

Tuomas Hämäläinen

tuomas.hamalainen@mtv.fi

@TuoHamalainen

Maailmanmestaruuden voittanut ruotsalaishiihtäjä Jonna Sundling tuomitsee Norjan Kristine Stavås Skistadin toimet Trondheimin sprinttifinaalissa.

Jonna Sundling oli kahminut edellisvuosien henkilökohtaiset arvokisasprintit järjestään nimiinsä: maailmanmestaruudet olivat napsuneet Oberstdorfista 2021 ja Planicasta 2023 ja välissä hän oli voittanut olympiakultaa Pekingissä.

Kultakulkuaan ruotsalainen lähti jatkamaan viime talvena Trondheimin MM-karkeloissa. Lisälatinkia toi, kun hän näki ennen vapaan hiihtotavan sprinttifinaalin alkua valkokankaalla Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaan.

– Ajattelin, että hitto vieköön, nyt minun täytyy kyllä hiihtää kovaa, en voi nolata itseäni kuninkaan edessä, Sundling sanoi Aftonbladetin mukaan Sommar i P1 -ohjelmassa.

1:01imgMTV Urheilu kuvasi: näin Näin Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa saapui Trondheimin MM-stadionille.

Sivakointia kirkkaimpaan jalometalliin ei ollut tekemässä helpoksi Kristine Stavås Skistad. Norjan tähti ampaisi paukusta kärkeen ja peippaili sen jälkeen kyseenalaisesti, blokkaillen ohitusta hakenutta Sundlingia.

– Tilanne on vähän hassu. Pääkilpailijani tuntuu keskittyvän enemmän minuun kuin omaan tekemiseensä.

– Se antaa minulle yliotteen tunteen, Sundling kertasi.

Loppuun asti norjalaisen peli ei kanna. Sundling sauvoo ohi ja voittaa jälleen yhden arvokisasprintin.

– Jälkikäteen minun on vaikea ymmärtää, ettei häntä rangaistu varoituksella toiminnastaan. Siinä hetkessä se ei kuitenkaan vaivannut minua.

Sundling kahmi Trondheimissa lopulta neljä mitalia: kultaa sprintin lisäksi parisprintissä ja naisten viestissä sekä pronssia yhdistelmäkilpailussa. Skistadille tuli sprintin hopea.

Sundling on kaikkiaan voittanut urallaan seitsemän maailmanmestaruutta. 

Lisää aiheesta:

Norjalaistähti sai tyrmäävän kuvan – "Painajaismaista"Hiihdon maailmanmestari pidätteli kyyneleitä: "MM-unelma murskaantui"Lähes vuosikymmenen se otti! Suomen huippuhiihdossa rohkaiseva temppu – Norja koki poikkeuksellisen romahduksenKommentti: Täysin hävytön norjalaistilasto – Kerttu Niskanen voi murskata tämän Therese Johaugin silmien edessäPetter Northugin sorsimisesta hullunmylly, kosti omalla tavallaan – "Ja minä en lähde olympialaisiin!"Petter Northug lyttää olympiavoittajan uutuuskirjassa – "Pystyn samaan vanhoilla hylkylaudan pätkillä, mihin hän suksilla"
MaastohiihtoMM-hiihdotUrheiluHiihtolajit

Tuoreimmat aiheesta

Maastohiihto