Suomen nuori MM-mitalihiihtäjä murjaisi – kaiken kertovat sanat ennen leiriä

Hilla Niemelä on menestynyt toistaiseksi kiitettävästi universiadeissa ja nuorten MM-kisoissa, minkä lisäksi hän on hiihtänyt lupaavasti maailmancupissa.

Pää kylmänä

Niemelän nousujohteinen kulku on vakuuttanut, ja B-maajoukkueessa hiihtäneelle naiselle avautuivat viime kauden jälkeen A-maajoukkueen portit. Vierelleen Niemelä on samalla saanut entistä tasokkaampia harjoituskumppaneita.

Hän nostaa kysyttäessä Eveliina Piipon esimerkiksi urheilijasta, jolta hän on voinut ottaa hyvin oppia.

– Eveliina on hyvä hiihtämään vapaata. Siinä perässä kun tulee ja sitä yrittää mallata, niin toivon, että vapaan hiihto kehittyy.

Kehitystä

Kehitystä isänsä, entisen kansallisen tason hiihtäjän Ville Niemelän , valmentamalle Hillalle on harjoituskauden aikana kauttaaltaan tullut.

– Kihulla (Huippu-urheilun instituutissa) ollaan myös oltu testeissä, ja ne ovat olleet paremmat kuin viime vuonna. Kai se sitten tarkoittaa, että on kehittynyt, Niemelä sanoo vältellen keulimista.

Leirejä on ollut niin paljon, joka kuukausi heinäkuuta lukuun ottamatta, että tehoharjoittelu on Niemelän mukaan lisääntynyt aiemmasta. Hän on leireillyt muun muassa Trondheimissa, Vuokatissa ja tuoreeltaan kaksi viikkoa Ramsaussa.