Kärjessä alkoi tapahtua – Hyvärinen ja Niskanen peräkanaa: MTV seuraa MM-hiihtoja

Kello 17.06: Hyvärinen on paikoin jokusen metrin kärkiporukan jäljessä, mutta saa letkaa sen jojoillessa kiinni.

Kello 17.03: Armenian mies Altimiras saa nyt varoituksen tekniikkarikkeestä. Hän on 14:ntenä ja jäänyt viisi sekuntia kärkiletkasta.

Kello 17.00: Armenian mies Irineu Esteve Altimiras on pysynyt kärkiporukassa, vaikka paikoin mies on ollut ahtaalla ja kiikunkaakun. Ei ihan tyypillistä.

K ello 16.58: 11,3 kilometrissä kärkiporukassa on 15 miestä, heidän joukossaan Hyvärinen sijalla 13. Kärkijoukko mahtuu 4,4 sekuntiin.

Kello 16.57: Kolme kilpailun kaikkiaan kahdeksasta kierroksesta on hiihdetty. Calle Halfvarsson nyt johdossa, Niskanen neljäntenä.

Kello 16.55: Simen Hegstad Krüger vastaa nyt vauhdista kärjessä. Meno on tällä hetkellä malttavaista.

Kello 16.54: Myös Lindholm on saanut suullisen varoituksen tekniikkarikkeestä.

Kello 16.53: 9,8 kilometrin väliaikapaikka: Golberg johdossa, Niskanen kuudentena, Hyvärinen 11:ntenä ja Lindholm 27:ntenä. Hyvärinen on kärkiletkan mukana. Lindholm on jäänyt kärjestä jo 42 sekuntia.

Kello 16.51: Kläbo vuorostaan kahmaisee vetojuhdan työt itselleen. Niskanen on viiden kärjessä.

Kello 16.50: 8,4 kilometrin kohdalla Hyvärinen on 13:s ja Lindholm 26:s. Remi ei kovin lähelle kärkeä näytä tänään yltävän.

Kello 16.48: Lähimpänä Niskasta seuraavat William Poromaa ja Andrew Musgrave. Hyvärisellä on vaikeaa, mutta hän sinnittelee kärkipoppoossa.

Kello 16.45: 6,1 kilometrissä Niskanen yhä johtaa. Hyvärinen on 11:ntenä ja Lindholm 27:ntenä. Lindholmilla eroa kärkeen on reilut yhdeksän sekuntia.

Kello 16.44: Ylen selostaja Kimmo Porttila kertoo järjestäjiltä saadusta tiedosta, että Ruuskasen jalka on osunut tolppaan.

Kello 16.42: Ylen lähetykseen saadaan Suomen joukkueesta tieto, että Ruuskasen "jalka on mennyt paskaksi". Todella valitettava uutinen.

Kello 16.41: Hyvärinen on iskuetäisyydellä kahdeksantena Niskasen vetäessä yhä joukkoa. Ruuskasen tilanteesta ei ole edelleenkään tietoa.

Kello 16.38: Iivo Niskanen on ottanut keulapaikan. Kärkijoukkoa on paljon kasassa.

Kello 16.37: Ruuskasta ei ole näkynyt kuvissa. Hänen tilanteensa on yhä mysteeri.

Kello 16.34: Suomalaiset eivät ole aivan keulapaikoilla, mutta oivissa tarkkailuasemissa. Hyvärinen 2,3 kilometrissä kymmenentenä, Niskanen 17:ntenä ja Lindholm 21:ntenä. Mutta missä on Ruuskanen? Hänen nimensä ei ilmesty väliaikapisteellä tuloksiin lainkaan.

Kello 16.32: Kanadalaishiihtäjä Olivier Leveille kaatuu, kun kisaa on sivakoitu vasta parin minuutin ajan! Mies joutuu korjailemaan samassa rytäkässä lasejaan.

Kello 16.26: Arsi Ruuskanen on sijoittunut maailmancupissa parhaimmillaan joulukuussa Davosin 20 kilometrin vapaan kisassa kahdeksanneksi. Lindholm oli samassa otatuksessa 11:s, mikä on hänen paras henkilökohtainen maailmancup-sijoituksensa.

Kello 16.14: Planicassa kisalatua on suolattu, mutta eilisessä sprintissä sekään ei suuresti auttanut, vaan baana oli raskaskulkuista sohjoa. MTV Urheilun toimittaja Mikko Hyytiä otti kuvia Planican suolasta:

Kello 16.08: MTV Urheilun toimittaja Ossi Karvonen raportoi paikan päältä sääoloista: Lämpötila Planicassa on noin kuudesta seitsemään lämpöastetta. Sää on pilvipoutainen, mutta välillä aurinko yrittää pilkahtaa pilvien välistä. Kisan aikana aurinko ei yllä säteillään laduille, vaan on painumassa laaksoa reunustavan vuoren taakse.