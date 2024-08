Mixu Paatelaiselta varoittava huomio Huuhkajista: "Se on huolestuttavaa"

Vaikka Huuhkajat on esiintynyt alavireisesti, näkee joukkuetta vuosina 2011–2015 valmentanut Mixu Paatelainen ryhmässä paljon hyvää. Nykyisin Skotlannin jalkapalloliiton valmentajakouluttajana ja UEFAn teknisenä tarkkailijana työskentelevä Paatelainen sanoo, että Suomella on hyvä maajoukkue, jossa on hyviä pelaajia eri pelipaikoille.

– Se on huolestuttavaa, jos meillä ei jokaiselle pelipaikalle tule pelaajia tai me ei tehdä jokaiselle pelipaikalle pelaajia. Ne pitää luoda. Ne eivät putoa kuin omenat puusta, ne pitää veistää, Paatelainen painottaa.

Huuhkajien materiaali on tietyillä pelipaikoilla kapea, mutta Paatelaisen mukaan sitä pystytään leventämään. Hän sanoo, että nuoriso- ja juniorivalmennus on Suomessa loistavalla tasolla.

Iloa nuorista

– Verrattaen nuoret pelaajat, jotka ovat tulleet maajoukkueeseen. Heillä on pyrkimys päästä pelaajasta ohi. He eivät mene sinne ja laita sormea suuhun ja ole vain mukana. He haluavat mennä sinne ja tehdä tilanteen. Sitä on hienoa katsoa. Mentaliteetti on juuri sellainen, mitä tarvitaan kansainvälisillä kentillä ja eurooppalaisissa huippuseuroissa.