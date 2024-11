Huuhkajat-pelaaja pettyi Markku Kanervan ratkaisuun: "Turhauttaa aika paljon"

Ollila, 24, pelasi edellisen kilpailullisen ottelunsa Suomen paidassa maalikuussa 2023, yli puolitoista vuotta sitten. Sen jälkeen Ollila on päässyt maajoukkueleireille ajoittain mukaan, mutta joutunut silloinkin seuraamaan pelejä katsomosta: esimerkiksi syyskuun maajoukkuetauolla entisellä HJK-puolustajalla ei ollut asiaa edes vaihtopenkille.

Ollila, joka pelasi kolmannen ja toistaiseksi viimeisimmän A-maajoukkuepelinsä heinäkuun ystävyysottelussa Skotlantia vastaan, ei voi sanoa riemuinneensa aiemmasta roolistaan.

– Kyllähän se kieltämättä turhauttaa aika paljon. Kaikki me pelaamme jalkapalloa sen takia, että pelaamme sitä jalkapalloa, eikä istuta katsomossa, Ollila sanoi Huuhkajien etämediatilaisuudessa tiistaina.

– Se kuuluu kuitenkin asiaan. Aina välillä on otettava takaiskuja vastaan, mutta niistä noustaan sitten. Sellaista jalkapallo välillä on. Nyt ne on unohdettu ja mietteet ovat tulevassa.

Ollila toivookin nyt pääsevänsä näyttämään kyntensä tulevissa otteluissa, kun Huuhkajat pelaa torstaina Irlantia vastaan vieraissa ja sunnuntaina Kreikkaa vastaan kotona.

– Olen kunnianhimoinen pelaaja, ja haluan ottaa enemmän vastuuta ja pelata. Se olisi hienoa näyttää niitä omia taitoja. Se on tietysti tavoite, Ollila sanoo.

– Toivottavasti voin tuoda hyökkäysuhkaa sieltä minun puoleltani, jos nyt pääsen pelaamaan.

Päävalmentaja Markku Kanervalla on ollut viime vuosina useampia vaihtoehtoja vasemman laitapuolustajan tontille. Jere Uronen on nauttinut suurimmasta vastuusta, minkä lisäksi esimerkiksi Ilmari Niskasta on peluutettu ajoittain kyseisellä tontilla.

19-vuotias Tomas Galvez on myös noussut väkevästi ykkösmiehistön mukaan, mutta auttaa tällä maajoukkuetauolla Pikkuhuuhkajia EM-jatkokarsinnoissa.

– Meillä on siinä hyviä pelaajia. Kilpailu peliajasta on kovaa, ja se on ihan hyvä niin. Se kehittää, eikä pääse liian helpolla, Ollila puntaroi.

Ollila on pelannut tällä kaudella 10 ottelua Ranskan toiseksi korkeimmalla sarjaportaalla, jääden loukkaantumisen vuoksi paitsi vain kolmesta pelistä. Suuren muutoksen keskellä oleva Paris FC on sarjassa ensimmäisenä ja hamuaa nousua Ligue 1:een.

– Pelit ovat menneet hyvin Pariisissa, joten eiköhän se ole se syy miksi nyt valittiin mukaan, Ollila sanoo.

Irlanti on kaadettavissa

Huuhkajat on hävinnyt kaikki neljä otteluaan tämän kauden Kansojen liigassa. Pisteitä on tultava, jos se toivoo pitävän paikkansa B-liigassa.

Torstain vastustaja Irlanti, jolle Suomi hävisi lokakuussa 1–2-lukemin Helsingin Olympiastadionilla, on kolmessa pisteessä Huuhkajien yläpuolella.

Laitahyökkääjä Oliver Antman on kuitenkin luottavainen Suomen voittomahdollisuuksiin Dublinin Aviva Stadiumilla.

– Meillä oli viimeksi kaikki ainekset voittaa se peli. Vielä kun vähän parannetaan tämän uuden pelisuunnitelman kanssa, jolla peli on mennyt paremmaksi ja paremmaksi, niin näkisin että meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet voittaa Irlanti, Antman sanoo.

Pakkovoiton edessä ilmapiiri joukkueen sisällä on tyyni, mutta keskittynyt.

– Rauhallinen ja hyvä tunnelma. Kaikki tietävät, miten tärkeä ja iso peli tämä on, mutta ei se mitään paniikkia ole aiheuttanut, Antman toteaa.

Huuhkajien ympärillä ei kuitenkaan ole ollut järin tyyntä syksyn aikana. Mediassa ja kannattajien keskuudessa on puhuttu paljon päävalmentaja Kanervan tulevaisuudesta. Osa suomalaiskannattajista esittivät lokakuun tappioiden jälkeen myös kenkäprotesteja valmennuksen suuntaan.

– Kyllähän sitä väistämättä näkee näitä keskusteluja, vaikka itse ei asiaa paljon tutki tai haluaisi nähdä. Omalta osaltani ei ihan hirveästi kiinnosta mitä missäkin jutellaan valmentajasta tai pelaajista, Antman sanoo.

– Luotto on valmennukseen ja pelaajiin. Ainut asia mihin keskitymme on siinä, mitä tapahtuu kentällä. Millään muulla ei ole väliä.