Mixu Paatelaiselta painavaa puhetta Markku Kanervan asemasta: "Lokaa niskaan"

IMAGO/News Images/ All Over Press

IMAGO/News Images/ All Over Press

– Se työ mitä "Rive" on tehnyt a-maajoukkueen peräsimessä on ollut loistavaa. Hän on vienyt meidät kisoihin, tuonut uusia pelaajia, kehittänyt niitä majaoukkuetasolle. Se on ollut merkittävää. Se on ollut hienoa työtä. Ainoa oikea päätös Palloliitolta oli pitää "Rive" siinä ja jatkaa "Riven" kanssa. Olen täysin samaa mieltä ja Riven takana sata lasissa.