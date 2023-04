Miten tukea masentunutta kumppania? Lukijat antavat vinkkinsä: "Tärkeintä olla läsnä"

"Kumppanini sairastui masennukseen ja on tällä hetkellä hyvin alamaissa. Tiedän, etten voi häntä varsinaisesti "parantaa", mutta haluaisin olla hänen tukenaan, enkä aivan tiedä, että miten. Yritin kysyä asiaa myös kumppanilta, mutta koin, että hän alkoi vain enemmän stressaamaan sitä, että tilanne on minulle vaikea. Miten olette siis pyrkineet tukemaan/ helpottamaan kumppanin oloa tai millaista tukea haluaisit/olisit halunnut saada kumppaniltasi masentuneena?" kysyy nimimerkki Kyynärsauva .

Näin raati vastasi

"Se riittää, että on läsnä. Ei vaadi mitään eikä saisi lähteä mukaan niihin depressiivisiin tunteisiin. Tilanne on vaikea kaikille ihmisille, joita tämä koskettaa, parisuhteessa tai perheenä. Itse olen ollut monta kertaa masentunut ja aika parantaa." – Nainen, 38, avioliitossa

"Oman miehen kanssa kärsivällisyys on ollut hyve. Mies on halunnut olla rauhassa; silloin olen antanut hänen olla rauhassa. Olen ollut hänelle läsnä silloin, kun hän on tarvinnut minun tukeani. Lisäksi olen antanut myös itselleni aikaa, käynyt vaikka kävelyllä."

– Nainen, 46, parisuhteessa