Miten käsitellä kumppanin muuttunutta ulkonäköä ja sen vaikutuksia parisuhteeseen? Lukijaraati vastaa: "Todennäköisesti jonkun muun asian seuraus"

"Tyttöystäväni on lyhyessä ajassa lihonut liki 30 kiloa, ja lihominen vaikuttaa moneen asiaan suhteessamme. Kumppanillani on selvästi huono olla itsensä kanssa, hän pukeutuu löysempiin vaatteisiin kuin ennen, seksiä – jos sitä on – pitää harrastaa pimeässä ja melkeinpä vaatteet päällä ja hän ahdistuu herkästi kaikesta. Toki tämä on alkanut vaikuttaa omiinkin haluihin, enkä tiedä, mitä tehdä. Ideoita? Asiaa on vaikea ottaa puheeksi ilman, että tyttöystävä ahdistuu entisestään. En usko, että saan kumppania innostumaan yhteisestä liikuntaharrastuksestakaan," kysyy nimimerkki Ipe.

Näin raati vastasi

"Kukaan ei liho 30 kiloa lyhyessä ajassa ilman syytä. Onko hän aloittanut uuden lääkityksen, sairastunut, masentunut? Nyt se liikuntaharrastus ei ole päällimmäinen, vaan puolisosi henkinen tila. Vai onko hän oikeasti lihonut 5 kiloa, joka tuntuu sinusta 30 kilolta?"

– Nainen, 31

"Lähestyisin asiaa mahdollisimman hellävaroen, terveys ja hyvinvointi edellä. Monessa sairaudessa kiloja kertyy (esimerkiksi hormonaaliset sairaudet tai muut vastaavat), avaisin keskustelun siitä ja pieni kohteliaisuus väliin jostain kauniista piirteestä."

– Nainen, 35, naimisissa

"Yrittäkää miettiä jotain mukavaa yhdessä, mistä kummatkin tykkäävät. Aloittakaa pienestä. Älkää ottako sitä aluksi liikuntana vaan hauskana. Esimerkiksi jos tykkää uida niin käy uimassa, vaikka silloin kun ei ole ruuhkaa."

– Mies, 24, parisuhteessa

"Kysy ahdistuksesta: mistä se johtuu ja mitä sille voisi tehdä? Olisiko aihetta hakea ihan ammattilaisapua? Liikunnan tuputtaminen väkisin ei näet ahdistukseen auta. Ole silti rehellinen pettymyksestä seksielämäänne, mutta koita sanoa se mahdollisimman nätisti."

– Nainen, 31, sinkku

"Äkillinen lihominen on todennäköisesti jonkun muun asian seuraus. Onko tyttöystävällesi tapahtunut jotain lähiaikoina, joka voisi selittää muutoksen myös ulkoisessa olemuksessa? Miten teillä meni ennen kyseessä olevaa muutosta? Neuvoisin kuuntelemaan syyllistämättä."

– Nainen, 34, sinkku

"Itsetuntokysymyksiä. Hankala asia, kun toisella ei ole hyvä nahoissaan ja se vaikuttaa kuitenkin molempiin. Jos tsemppaus, lähellä pitäminen ja huomioiminen ei auta, niin mahtaisiko pari- ja/tai seksuaaliterapiasta olla apua?"

– Nainen, 43, parisuhteessa

"Hienoa, että pohdit ensin, miten toimia. Moni olisi lipsauttanut varomattomasti jotain, joka olisi loukannut syvästi. Mielestäni voisit ehdottaa jotain sellaista yhteistä tekemistä, mistä molemmat innostuisivat, ilman että otat puheeksi lihomisen."

– Nainen, 32, sinkku

"Lähde purkamaan tilannetta asiakeskustelulla. Tosiasiat voi sanoa ääneen, lähtekää yhdessä etsimään ratkaisua, koska selvästi joku on kumppanissasi muuttunut. Etsikää aiheuttaja, siihen yhdessä ratkaisuja rakentavaan sävyyn puhuen."

– Mies, 50, sinkku

"30 kiloa lyhyessä ajassa on huolestuttava muutos. Kannattaisi selvittää lääkärin avulla, mistä asia johtuu, ja hyvällä keskustelulla käydä tyttöystävän kanssa läpi asiaa. Osoita että olet häntä varten edelleen."

– Nainen, 30, naimisissa

"Asian ottaminen hänen kanssaan suoraan puheeksi kauniisti ja rauhallisesti. Vaikuttaa siltä, että hän, sinä ja koko suhde kärsii, jos jotain ei nopeasti tapahdu, joten suosittelen keskustelemaan asiasta. Hän ehkä jopa saattaa arvostaa, että otat asian puheeksi."

– Sukupuoleton, 23, parisuhteessa

"Mistä lihominen johtuu? Mistä pahaolo kumpuaa? Onko hänellä fyysisiä kipuja? Mitä hän on ennen halunnut tehdä? Miten sinä olet muuttunut? Yhteinen liikuntaharrastus valitaan tyttiksen mukaan ja sinä olet onnellinen mistä tahansa ehdotuksesta."

– Nainen, 46, sinkku

"Varmaan asiasta puhuminen, jos ei sinun kanssasi, on ainoa tie ulos ahdistuksesta. Ehkä taustalla on jokin muu asia, joka on saanut painon nousemaan ja hän pyörittelee asiaa mielessään. Muista kehua häntä, jotta mahdollinen epävarmuus väistyisi."

– Nainen, 52, sinkku

"Puhuisin ihan muista asioista: Millainen olo hänellä on ollut viime ajat, mitä tarpeita hänellä on? Mitä hän sinulta tai suhteeltanne toivoisi? Miten voisit tukea häntä? Taustalla on todennäköisesti ihan muita asioita tai murheita kuin puhtaasti paino.”

– Nainen, 37, naimisissa

"Itsestään huolehtiminen kertoo terveestä itsensä välittämisestä. Koittaisin lähteä siitä näkökulmasta liikkeelle ja pohtia yhdessä, mitkä pienet asiat tuottavat kumppanille mielihyvää, siitä on helpompi ehkä jatkaa muihinkin terveellisiin elämänmuutoksiin."

– Nainen, 29, parisuhteessa

