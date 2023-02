Onko normaalia, että ystävän asioita kerrotaan kumppanille? Tätä mieltä on lukijaraati: "Pidän selvyytenä, että..."

"Miten paljon kerrotte omien kavereidenne asioista kumppanillenne? Viestittelen paljon parhaan ystäväni kanssa ja tämä ilmeisesti lukee viestejäni ja näyttää lähettämiäni videoita Snapchatissa kumppanilleen. En tunne hänen kumppaniaan kovin hyvin, joten on vähän outoa, että hän tietää niin paljon minusta, mutta tuntuu hölmöltä kieltääkään kaveria kertomasta poikaystävälleen." kysyy nimimerkki KaikenMeJaamme .

Näin raati vastasi

"Minulla on niin vähän muuta sosiaalista elämää perhe-elämän ulkopuolella, että kerron kumppanilleni kaiken mahdollisen kavereiden tekemisistä. Jos asia vaivaa, niin kannattaa ottaa puheeksi kaverisi kanssa tai sitten älä lähetä mitään arkaluontoista." – Nainen, 32, avoliitossa

"On tietysti hyvän maun rajat, joissa asioita saa jakaa. Minun sinkkurientoni ovat asia, josta on ok puhua, mutta vaikkapa masennuksen syyt eivät. Samoin minä voin kertoa ystäväni koulumenestyksestä tai terveydentilasta, mutta en niihin liittyvistä peloista."

– Nainen, 27, sinkku