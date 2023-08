Miten toimia, kun moottoritiellä rysähtää? Olennaisia eroja pienempiin teihin verrattuna

Tieliikennelain 7 §:ään on kiteytetty olennaisin: Tienkäyttäjän on jäätävä liikenneonnettomuuspaikalle ja kykynsä mukaan avustettava loukkaantuneita sekä muutoinkin osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta.

Onnettomuuspaikalla on siis pyrittävä estämään lisävahingot varmistamalla oma turvallisuus ja varoittamalla muuta liikennettä. Nämä ovat tärkeitä toimenpiteitä aina, mutta erityisesti moottoritiellä, jolla ajonopeudet ovat korkeita ja liikennemäärät suuria.

Oman turvallisuuden varmistaminen

Oman turvallisuuden varmistaa parhaiten pysäköimällä auton ajoradan ulkopuolelle ja kytkemällä hätävilkut. Pimeään aikaan pitää valokatkaisijasta kääntää etu- ja takavalot – eli kansankielellä ”parkit” – päälle hätävilkkujen lisäksi. Ennen autosta ulos nousemista on syytä pukeutua heijastinliiviin.

Molempiin ratkaisuihin liittyvät omat riskinsä, joita pitää punnita. Vaarallisinta tällaisessa tilanteessa kuitenkin on jäädä seisoskelemaan tai kävelemään kolaroitujen autojen väliin tielle tai sen välittömään läheisyyteen. Vakavasti loukkaantuneita on toki autettava näissä poikkeustilanteissakin. Monesti tämä onnistuu turvallisemmin odottamalla hetken, kunnes sumaan törmäävät autot eivät enää varmasti töni aiemmin kolaroineita.

Muun liikenteen varoittaminen

Muun liikenteen varoittamiseksi tarvitaan auton hätävilkkujen lisäksi varoituskolmio, joka on syytä viedä riittävän kauas.

Moottoritiellä, 120 km/h:n nopeusrajoitusalueella, suurinta sallittua nopeutta ajava auto etenee 33 metriä sekunnissa. Kun huomioidaan, että kuljettajan reaktioaika on pääsääntöisesti 1–2 sekuntia ja nopeuden hidastuminen alkaa vasta kuljettajan reagoitua, on varoituskolmio sijoitettava tulosuunnasta katsottuna erityisen paljon ennen onnettomuuspaikkaa.

"Uskon, että omaisille oli suuri helpotus tietää, ettei nokkakolari ollut tahallinen" – tutkijakonkari Kalevi kertoo, mikä on pitänyt hänet "salapoliisityössä" jo 50 vuotta

Myöhemmin onnettomuuspaikkaa lähestyvien on tärkeää huomioida edellä mainitut varoitukset mahdollisimman ajoissa pudottamalla nopeutta ja jättämällä turvaetäisyyttä riittävästi – siis myös silloin, vaikka lisäapua paikalla ei enää tarvittaisi.

Tilannekartoitus, avun hälyttäminen ja ensiapua

Seuraavaksi on tärkeää tehdä nopea tilannekartoitus eli pääpiirteittäin selvittää mitä on tapahtunut, paljonko on loukkaantuneita sekä millaista apua – ja kuinka paljon – tarvitaan. Syyllisyyden selvittäminen ei kuitenkaan ole maallikkojen tehtävä – se kuuluu sitten aikanaan poliisille.