Toimi näin, jos näet hirven juoksemassa moottoritiellä

Vastaus : Riista-aidat lisäävät moottoritiellä ajamisen turvallisuutta olennaisesti. Niissä on kuitenkin aukkoja, joten on ihan mahdollista, että hirvi joskus pääsee livahtamaan ikään kuin aidan väärälle puolelle.

Soita 112

Aitojen välissä moottoritiellä hädissään poukkoileva hirvi on todella arvaamaton ja yllättää herkästi moottoritiellä ajavat. Tähän kun yhdistetään se, että moni kuljettaja on tuudittautunut moottoritiellä vallitsevaan turvallisuudentunteeseen ja luottaa riista-aitojen tuomaan turvaan, alkaa soppa olla valmis.

Tien penkkoja pitää tarkkailla riista-aidoista huolimatta

Entä mitä pitää tehdä, jos näkee auton alle jääneen kituvan eläimen moottoritiellä?

Jos auto on osunut eläimeen moottoritiellä ja eläin on jäänyt moottoritien ajokaistoille kitumaan, on tärkeää huolehtia omasta ja muun liikenteen turvallisuudesta. Tähän velvoitetaan tieliikennelaissakin:

Jos tielle on joutunut liikennettä vaarantava tai haittaava este, jota ei voida heti poistaa, tienkäyttäjän on merkitsemällä tai muulla tavoin kiinnitettävä muiden tienkäyttäjien huomio esteeseen, kunnes se on saatu poistettua. Jos tiellä on este, josta saattaa aiheutua vakava vaara liikenteelle, esteestä on mahdollisuuksien mukaan lisäksi ilmoitettava hätäkeskukseen.