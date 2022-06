Pelastajat joutuvat rakentamaan kolaripaikoilla jopa esteitä hillitäkseen kuvaamista – "Siihen kuluvat minuutit voivat olla elintärkeitä"

Suomen pelastusalan ammattilaiset ry (SPAL) on huolissaan liikenneonnettomuuspaikoilla kuvaamisesta, minkä se kertoo olevan vahingollista useasta eri näkökulmasta. Pelastusalan opinnäytetyötä varten vuonna 2020 tehdystä kyselytutkimuksesta selviää, että valtaosa pelastajista on joskus ollut tilanteessa, jossa kuvaaminen on häirinnyt heidän työtään.