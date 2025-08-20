Junaliikenne poikki pääradalla

Junaliikenne on keskeytynyt Pirkanmaan Parkanon ja Etelä-Pohjanmaan Seinäjoen välillä, kertoo Rataliikennekeskus.

Häiriö johtuu sähköratavauriosta. Tämän hetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin iltayhteentoista mennessä.

Junat korvataan Seinäjoen ja Parkanon välillä toistaiseksi linja-autoilla.

Häiriö vaikuttaa muun muassa ennen kello kolmea lähteneeseen junaan Ylivieskasta Helsinkiin ja kolmen jälkeen Helsingistä Vaasaan lähteneeseen junaan.

Uutista päivitetty kauttaaltaan 20.8. kello 18.52.