Junaliikenne poikki pääradalla

Junaliikenne on keskeytynyt Pirkanmaan Parkanon ja Etelä-Pohjanmaan Seinäjoen välillä, kertoo Rataliikennekeskus.
Häiriö johtuu sähköratavauriosta. Tämän hetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin iltayhteentoista mennessä.
Junat korvataan Seinäjoen ja Parkanon välillä toistaiseksi linja-autoilla.
Häiriö vaikuttaa muun muassa ennen kello kolmea lähteneeseen junaan Ylivieskasta Helsinkiin ja kolmen jälkeen Helsingistä Vaasaan lähteneeseen junaan.
Uutista päivitetty kauttaaltaan 20.8. kello 18.52.