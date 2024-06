Asiantuntija kertoo, mitkä asiat huolestuttavat tällä hetkellä liikenteessä

Kysymys: Mistä asioista liikenneturvallisuusasiantuntijanne on huolissaan nykyliikenteessä?

Vastaus: Liikkuva poliisi lakkautettiin reilut 10 vuotta sitten. Lakkautuksen myötä poliisiauton näkeminen liikennevirrassa on muuttunut varsin harvinaiseksi. Liikenteenvalvontaa toki tehdään, mutta pääasiassa kameroiden avulla.

Ajokunto

Päihderiippuvainen varmasti tarttuisi rattiin, vaikka valvontaa olisikin – valvonta kuitenkin lisäisi kiinnijäämisriskiä eli ongelmakuljettaja saatettaisiin ehtiä liputtaa sivuun ennen kuin on liian myöhäistä. Muiden edellä listaamieni asioiden osalta, sen sijaan, uskoisin kiinnijäämisriskin olemassaolon vaikuttavan kuljettajien käyttäytymiseen positiivisella tavalla.

Riskiohitukset

Omien havaintojeni perusteella osa kuljettajista ottaa ohitustilanteissa järjettömiä riskejä. Ohitetaan oikealle kaartuvissa mutkissa, jolloin vastaantulijat jäävät helposti ohitettavan taakse katveeseen. Ohitetaan ylämäissä, vaikka näkyvyys eteenpäin on vain muutamia kymmeniä metrejä.

On tärkeää muistaa, että 100 km/h nopeudessa auto liikkuu 28 metriä sekunnissa. Jos mäennyppylän takaa tulee toinen auto samaa nopeutta vastaan, lyhenee autojen välinen tieosuus 56 metriä sekunnissa.

Ajoneuvolla ei saa ylittää ajosuunnalleen tarkoitettua sulkuviivaa eikä ajaa sen päällä. Ajoneuvolla ei myöskään saa ajaa ajoneuvolle tarkoitetun vastakkaiset ajosuunnat erottavan sulkuviivan vasemmalla puolella. Sulkuviiva on tarkoitettu ajoneuvon ajosuunnalle silloin, kun sulkuviivan vieressä sen oikealla puolella ei ole katkoviivaa. Jos sulkuviiva on tarkoitettu molemmille ajosuunnille, käytetään kaksoissulkuviivaa.

Pakollinen pysäyttäminen -liikennemerkki

Yksi huomioistani liittyy joidenkin autoilijoiden toimintaan risteyksissä, joissa on pakollinen pysäyttäminen eli kansanomaisemmin STOP-merkki . Välillä näkee, että merkin suunnasta ajetaan kuin kyseessä olisi tavallinen kärkikolmio.

Väistämissäännöthän näissä molemmissa merkeissä on samat, mutta STOP-merkki tuo lisäksi velvollisuuden pysähtyä. Pysähtyminen tarkoittaa, että pyörät eivät pyöri ja auto ei liiku.

Siihen, että tiettyihin risteyksiin on päätetty pystyttää STOP-merkki kärkikolmion sijaan, on kuitenkin olemassa omat perusteensa, joista tässä muutamia:

STOP-merkin käytölle on siis aina olemassa joku selkeä peruste. Autoilijan ei tarvitse itse muodostaa käsitystä STOP-merkillä varustetun risteyksen tai tasoristeyksen turvallisuudesta vaan se on mietitty jo valmiiksi hänen puolestaan: kyseessä on vaarallinen risteys, johon pitää pysähtyä. Pysähtymällä jää enemmän aikaa havainnointiin, arviointiin, ajatteluun ja toimintaan.