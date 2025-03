Miten tehdä palaverista parempi? Yksi asia on oleellisin: "Pitää olla kirkkaana mielessä"

Palaverin aikana voi neuloa tai kävellä. Toisaalta myös palaverin laatuun tulisi kiinnittää huomiota, jotta tyhjänpäiväisyyden tunnelmilta vältytään.

Neuvottelusta toiseen paahtaminen on monelle työläiselle tuttua. Takamus saattaa palaveriputkessa puutua, ja keskittyminen herpaantua. Apua haetaan kävelykokouksista, jopa neulomisesta tapaamisen aikana.

– Se, että tehdään käsillä jotakin samanaikaisesti, tai liikutaan, kun ajattelutyötä tehdään, tukee keskittymistä, asian jäsentämistä ja sisäistämistä, Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Anna-Leena Kurki kuvaa Huomenta Suomessa.

Kävely sekä yksin että ryhmän kanssa eduksi

Kävelykokoukset järjestetään nimensä mukaisesti kävelylle. Niiden tiedetään esimerkiksi tukevan ideointia, innovointia ja sosiaalista kanssakäymistä.

Kävely sekä yksin että ryhmän kanssa ovat molemmat oivia vaihtoehtoja, mutta "livekävelyyn" ei mahdu loputtomasti osallistujia.

– Jos osallistuu isompaan kokoukseen luurit päässä etäpäivänä, se ei kokouksen osallistujamäärää rajoita, Kurki vinkkaa.

Turun yliopiston tutkimuksen mukaan hybridityötä tekevät työntekijät liikkuvat etäpäivinään 31 minuuttia vähemmän kuin työpaikalle mennessään. Kokouksen aikana käveleskely voi olla osa ratkaisua.

Hyvä kokous on valmisteltu: "Tavoite pitää olla kirkkaana mielessä"

Monenlainen rutinoitunut tekeminen, joka ei vie huomiota kokouksen asialta, on hyödyksi. Toisaalta myös palaverin laatuun tulisi kiinnittää huomiota: hyvä kokous on esimerkiksi hyvin valmisteltu.

– Valmistelussa oikeastaan oleellisin asia on, että palaverin tavoite pitää olla kirkkaana mielessä, Kurki sanoo.

Mukaan kokoustamaan tulisi pyytää vain ne, jotka ovat asialle oleellisia. Jos tapaaminen tuntuu tyhjänpäiväiseltä ajanhukalta, on mahdollista, että paikalle on kutsuttu vääriä osanottajia.

– Palaverissa käsiteltävä asia ei ole relevanttia osallistujien työn kannalta. On hyvä miettiä, mihin asioihin palaveri on paras ratkaisu: jos on tarkoitus pelkästään tiedottaa, eikä keskustella, sen voi tehdä sähköpostiviestillä, tai siihen voi käyttää [Microsoft] Teamsin keskustelukanavaa, jossa on mahdollisuus kirjalliseen kommentointiin, Kurki listaa.

– Kun palaveri venyy yli tunnin, on syytä tauottaa. Se tukee sitä, että jaksaa keskittyä.

Hän ei järjestäisi palaveria vain sosiaalisen kanssakäymisen nimiin. Työpaikalla aikaa voi viettää yhdessä muutenkin. Kuulumisia voi toki käydä läpi kokouksen alussa.

– Jos on esihenkilön vetämästä tiimipalavereista kyse, esihenkilöllä on vastuu myös työntekijöiden työhyvinvoinnista. Eli on hyvä kuulla fiiliksiä ja ajatuksia pinnalla olevista asioista, Kurki muistuttaa.

Mitä kaikkea kokoukseen voisi yhdistää? Jyväskylässä neulominen lisättiin osaksi kokouksia, mitä se auttoi? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

