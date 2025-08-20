Yle: Eläkeyhtiöt sijoittaneet Israelin laittomissa siirtokunnissa toimiviin yrityksiin

Julkaistu 48 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Ylen mukaan suomalaiset työeläkeyhtiöt Varma, Elo ja Ilmarinen ovat sijoittaneet eläkevaroja yhtiöihin, jotka toimivat Israelin laittomissa siirtokunnissa palestiinalaisalueilla. 

Ylen mainitsemiin yrityksiin kuuluvat muun muassa majoituspalvelu Airbnb sekä Booking Holdings, joka omistaa matkavaraussivustot Booking.comin ja Momondon.

Yle selvitti asiaa tutkimalla tilinpäätöstiedoista, onko sijoituksia sellaisissa ulkomaisissa yhtiöissä, jotka ovat YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston OHCHR:n ylläpitämällä listalla.

Ylen mukaan Ilmarinen, Varma ja Elo ovat sijoittaneet listalla oleviin Airbnb:hen ja Booking Holdingsiin yhteensä noin 90 miljoonaa euroa. Elo on sijoittanut lisäksi yhdysvaltalaiseen Expedi a Groupiin, jonka brändeihin kuuluu muun muassa Hotels.com.

Näiden sijoitusten osuus eläkeyhtiöiden kokonaissijoituksista on erittäin pieni. Kunkin yhtiön kokonaissijoitusten markkina-arvo on kymmeniä miljardeja euroja.

