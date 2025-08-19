Tilastokeskus: Raju pudotus avoimissa työpaikoissa

Avointen työpaikkojen määrä väheni vuoden toisella neljänneksellä lähes 40 prosentilla vuodentakaisesta, kertoo Tilastokeskus.
Avoimia työpaikkoja oli tarjolla vähemmän erityisesti yksityisellä sektorilla ja rakennusalalla.
Tilastokeskuksen yliaktuaari Matti Lahdenmäki kertoo tiedotteessa, että jopa koronapandemian pahimpina aikoina työpaikkoja on ollut avoinna enemmän kuin nyt.
Avoimia työpaikkoja oli toisella vuosineljänneksellä kaikkiaan vajaat 30 000.
Lue myös: Pitkäaikaistyöttömyys noussut hälyttäviin lukuihin - professori ehdottaa osallistumistulon käyttöönottoa
Karttapalvelu paljastaa huono-osaisuuden jakautumisen – tarkista oman alueesi tilanne
Kansalaisaloite työttömyysturvan suojaosan palauttamisesta etenee eduskuntaan
2:01Suomi vajonnut työttömyydessä EU-maiden pohjalle